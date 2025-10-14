Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı: İşte sözleşme maddeleri...

Suudi Arabistan ekibi NEOM, Barış Alper Yılmaz transferi için yaklaşık 40 milyon euro bonservis ve yıllık 10 milyon euro maaş teklifinde bulunmuştu. Galatasaray yönetimi, astronomik teklife rağmen transfere izin vermemişti. Sarı-kırmızılı kulüp ile yeni sözleşme imzalayan yıldız oyuncunun, tüm bonusların gerçekleşmesi halinde 6 milyon euro kazanacağı ortaya çıktı.

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan kulübüNEOM'dan gelen 40 milyon euro bonservis teklifine rağmen Barış Alper Yılmaz'ı satmama kararı alan Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncu ile yeni bir sözleşme yaptı. Merak konusu olan anlaşmanın detayları dikkat çekti.

Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı: İşte sözleşme maddeleri... - 1. Resim

SÖZLEŞME MADELERİ

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Barış Alper Yılmaz'ın yeni sözleşmesinde şu maddeler yer alıyor:

Garanti ücret: 3 milyon euro

Sadakat bonusu: 500 bin euro

20 maç oynaması halinde: 2 milyon euro

20+ gol katkısı yaparsa: 500 bin euro

Bu anlaşmayla birlikte Barış Alper, 'Galatasaray kadrosundaki en yüksek maaşlı yerli futbolcu' haline geldi.

Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı: İşte sözleşme maddeleri... - 2. Resim

"TAVRIMIZI KOYDUK, HAKKIMIZI ALDIK"

NEOM'un teklif sürecinde Galatasaray yönetiminin tepkisini çeken Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, yaptığı açıklamada, "Tavrımızı koyduk, hakkımızı aldık" ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı: İşte sözleşme maddeleri... - 3. Resim

 

