Adliye soygunu sonrası 81 ile talimat! Adli emanetler sıkı denetlenecek
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosundan 50 kilogram altın ve 25 kilogram gümüşün çalınmasının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti. 81 ildeki adli emanetler için 'sıkı denetleme' talimatı veren Bakan Yılmaz Tunç'un kararının ardından Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 4 başmüfettiş görevlendirildi.
- 2 kişi tutuklandı.
- Yurt dışına kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 başmüfettis görevlendirdi.
- Denetimler daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde yapılacaktır.
- Denetimler 81 ildeki tüm adli emanet bürolarına uygulanacak.
- Sorumluluğu bulunanların hakkında adli ve idari işlemler geciktirilmeden yapılacaktır.
Adalet Bakanlığınca, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olayları dolayısıyla adli emanetlere yönelik sıkı denetim talimatı verildi.
BAKAN TUNÇ 4 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ
Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece ve Adalar'daki soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 kişinin tutuklandığı, yurt dışına kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararının çıkarıldığı olayların incelenmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un onayı doğrultusunda, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 4 başmüfettiş görevlendirildi.
Adalet Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla yürütülen denetim faaliyetleri, Bakan Tunç'un talimatıyla daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde gerçekleştirilecek.
Altınları market arabasıyla böyle çaldı! Büyükçekmece Adliye’sindeki soygun görüntüleri ortaya çıktı
81 İLDE SIKI DENETLEME YAPILACAK
Bu çerçevede, Büyükçekmece ve Adalar'ın yanı sıra 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı denetime tabi tutulacak. Adli emanet süreçlerinde kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari işlemler geciktirilmeden yapılacak.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.