Galatasaray'da 'yeni sözleşme' itirafları: Okan Buruk, Icardi, Barış Alper...

Güncelleme:
Spor Haberleri

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının başında art arda 3 şampiyonluk yaşayan ve 4'üncü sezonunda Süper Lig'de namağlup lider durumda bulunan teknik direktör Okan Buruk ile ilgili 'yeni sözleşme' sorusunu cevapladı. Özbek, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin kontratları hakkında da konuştu.

Dursun Özbek, kadın basketbol takımı Galatasaray Çağdaş Faktoring için düzenlenen isim ve forma göğüs sponsorluğu imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan yeni sözleşme iddialarına noktayı koydu.

"OKAN BURUK'UN SÖZLEŞMESİNİ UZATTIK"

RAMS Park’ta gerçekleştirilen imza töreninin ardından Ekol Sports'a konuşan başkan Başkan Özbek, yeni kontrat sorusuna, "Okan Buruk'un sözleşmesini uzattık, yeni bir sözleşme yaptık hocayla beraber" cevabını verdi.

YILLIK 4 MİLYON EURO İDDİASI

Galatasaray yönetiminin, yıllık 110 milyon TL (2,3 milyon euro) artı TÜFE oranında ücret alan Okan Buruk ile 2 + 1 yıllık yeni mukavele imzalayacağı ve deneyimli teknik adamın maaşının 4 milyon euro seviyesine çıkarılacağı öne sürülmüştü.

BARIŞ ALPER VE ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİ

Galatasaray Başkanı, basın toplantısında yöneltilen "Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin sözleşmeleriyle ilgili yeni iddialar var. Bir şeyler söyler misiniz?" sorusu üzerine de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Barış Alper'in sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Barışyeni sözleşmesiyle devam edecek. Icardi'nin bu sene son senesi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır."

 

