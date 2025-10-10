Rekabet Kurulu'ndan Adidas'a 402 milyon TL ceza! İşte nedeni...
Rekabet Kurulu, spor giyim devi Adidas hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurul, fiyat rekabetini sınırladığı gerekçesiyle şirkete 402 milyon TL ceza kesti. İşte detaylar...
Rekabet Kurulu, spor giyim ve aksesuarları alanında faaliyet gösteren Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama AŞ hakkında yeniden satış fiyatı tespiti soruşturması başlatmıştı. Söz konusu soruşturmanın tamamlandığını duyuran Kurul, spor devine cezayı kesti.
FİYAT REKABETİNİ SINIRLADI, CEZAYI YEDİ
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, Adidas’ın yetkili satıcılarının uygulayabileceği indirim oranlarını, indirim yapılabilecek ürünleri ve indirim dönemlerini belirlediğini ortaya koydu.Bu uygulamalarla satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığı tespit edilen şirkete 402 milyon Türk Lirası idari para cezası verildi.
Yetkili satıcıların fiyat politikalarına müdahale, özellikle çevrim içi satış kanallarında rekabeti bozucu etkiler oluşturduğu gerekçesiyle ihlale konu oluyor.