Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında uzun süre 10 kişi oynayan Everton'a sahasında 1-0 mağlup oldu ve ligde galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Everton, Old Trafford'da 2013'ten beri ilk galibiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, Everton ile karşı karşıya geldi.

10 KİŞİYLE 3 PUAN

Old Trafford'daki karşılaşmada 13. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Everton, Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Everton'a zorlu maçta galibiyeti getiren golü 29. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.

TAKIM ARKADAŞINA SALDIRDI, KIRMIZI GÖRDÜ

Konuk ekipte Idrissa Gueye, takım arkadaşı Michael Keane'e attığı tokat sonrasında 13. dakikada kırmızı kart gördü.

HASRET 3 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkan Manchester United, 18 puanla 10. sırada yer aldı. Everton ise aynı puanla 11. basamakta yer aldı.

EMRAH TAŞÇI

