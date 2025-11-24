İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United'a konuk olan Everton'da Idrissa Gueye, takım arkadaşı Michael Keane'e tokat attı ve kırmızı kart gördü.

Premier Lig'in 12. haftasının kapanışında Manchester United ile Everton'ın karşılaştığı maçta ilginç bir tartışma yaşandı.

OLD TRAFFORD'DA OLAY ÇIKTI

Old Trafford Stadyumu'nda oynanan mücadelede Evertonlı oyuncu Idrissa Gueye, takım arkadaşı Michael Keane'e saldırdı.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI

Müsabakanın 13. dakikasında yaşanan olayda, Evertonlı oyuncular Michael Keane ve Gueye, bir pozisyon sonrasında tartışma yaşadı. Tartışma sırasında çok öfkelenen 36 yaşındaki Gueye, takım arkadaşı Keane'e tokat attı.

Idrissa Gueye - Michael Keane tartışması

KIRMIZI GÖRDÜ, ÇILGINA DÖNDÜ

Maçın hakemi Tony Harrington, takım arkadaşına tokat atan Senegalli oyuncuya kırmızı kartla ihraç etti. Kırmızı kart sonrası daha da öfkelenen Gueye, Keane'in üzerine yürüyünce takım arkadaşları araya girdi.

Everton'ın tecrübeli kalecisi Jordan Pickford, uzun süre takım arkadaşı Idrissa Gueye'yi sakinleştirmeye çalıştı.

Jordan Pickford'ın sakinleştirmeye çalıştığı an

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası