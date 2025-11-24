Yeni Zelanda , yerli türleri avlayarak biyoçeşitliliği azalttığı gerekçesiyle yabani kedileri 2050 yılına kadar yok etmeyi hedeflediğini duyurdu.

Yeni Zelanda Koruma Bakanı Tama Potaka, Radio New Zealand (RNZ) kanalına söz konusu karara ilişkin açıklamada bulundu.

Yerli türleri avlayarak biyoçeşitliliği zedelediği gerekçesiyle yabani kedileri bu listeye ekleme kararı aldıklarını açıklayan Potaka, ülkede, 2,5 milyon ila 14 milyon arası yabani kedi bulunduğunu belirtti.

YERLİ TÜRLERİ ÖLDÜRÜYOR

Yabani kedilere ülkenin pek çok bölgesinde ciddi oranda rastlandığına dikkati çeken Potaka, bu kedilerin yerli türlerin yanı sıra kuşları, yarasaları, kertenkeleleri ve böcekleri de öldürdüğünü ifade etti.

