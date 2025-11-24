NOW TV’nin uyarlama dizisi Kıskanmak, kadrosuna deneyimli oyuncu Bülent İnal’ı dahil ederek dikkatleri yeniden üzerine topladı. Son olarak Can Borcu dizisinde başrolde izlediğimiz ünlü oyuncu, Kıskanmak’ta sert bir savcı karakteriyle ekrana dönüyor. İzleyiciler Bülent İnal’ın kariyeri, özel hayatı ve oynadığı dizileri yeniden merak etmeye başladı.

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan Kıskanmak dizisi, güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir ismi daha ekleyerek dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Can Borcu dizisinde başrol oynayan Bülent İnal, dizide avukat Seniha’nın karşısına çıkacak sert bir savcıyı canlandıracak.

KISKANMAK DİZİSİ SAVCI KİM?

Kıskanmak dizisine yeni katılan karakter, hikayenin gidişatını önemli ölçüde etkileyecek bir savcı. Bu karakteri, uzun yıllardır televizyon ve sinema dünyasında güçlü roller üstlenen Bülent İnal canlandırıyor. Dizide Seniha’nın karşısına çıkan savcı, sert ve kararlı duruşuyla hikayeye yeni bir soluk katacak.

Bülent İnal’ın projeye 12. bölüm itibarıyla dahil olması, dizinin ilerleyen bölümlerinde de karakterin hikayesinin derinleşmesi bekleniyor.

BÜLENT İNAL KİMDİR?

1973 yılında Şanlıurfa Hilvan’da dünyaya geldi. Eğitimine Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde başlayan usta oyuncu, tiyatro tutkusunun ağır basması üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne geçiş yaptı ve buradan mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine adım attığı ilk günden bu yana çok sayıda unutulmaz projede yer alan İnal, hem dönem dizilerindeki başarıları hem de modern hikayedeki karakter derinliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip.

Ihlamurlar Altında, Karayılan, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Payitaht Abdülhamid dizilerindeki karakterleriyle hafızalara kazındı.

BÜLENT İNAL OYNADIĞI DİZİLER

Mahallenin Muhtarları - 1992

Dikkat Bebek Var - 2000

Yedi Numara - 2000

Cesur Kuşku - 2001

Karanlıkta Koşanlar - 2001

Azad - 2002

Aşk ve Gurur - 2002

Kurşun Yarası - 2003-2005

Ihlamurlar Altında - 2005-2007

Karayılan - 2007-2008

Kalpsiz Adam - 2008

Bu Kalp Seni Unutur mu? - 2009-2010

Bitmeyen Şarkı - 2010-2011

Bir Çocuk Sevdim - 2011-2012

Tatar Ramazan - 2013-2014

Urfalıyam Ezelden - 2014

Babam ve Ailesi - 2016

Son Destan - 2017

Payitaht Abdülhamid - 2017-2021

Can Borcu - 2024-2025

Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî (internet dizisi) - 2023-2025

