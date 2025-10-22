Hande Dane kimdir, hangi dizilerde oynadı? Kıskanmak dizisinin Aslıhan'ı oldu

Türk televizyonlarının tanınan isimlerinden Hande Dane, Kıskanmak dizisinin kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken Dane, dizide Seniha’nın üniversiteden Doçent arkadaşı Aslıhan karakterine hayat veriyor. Deneyimli oyuncunun özel hayatı, kariyeri ve rol aldığı projeler dizinin izleyicileri tarafından merak konusu oldu.

KISKANMAK DİZİSİ ASLIHAN KİM, GERÇEK ADI NE?

Kıskanmak dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Aslıhan karakterine başarılı oyuncu Hande Dane oynuyor. Aslıhan, dizide Seniha karakterinin üniversiteden arkadaşı olarak hikayeye dahil oldu. Karakterin dizideki rolü ilerleyen bölümlerde daha da netleşecek.

HANDE DANE KİMDİR?

Hande Dane, 22 Aralık 1979’da İstanbul’da doğdu. 46 yaşındaki oyuncu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk eğitimi aldı. BKM oyuncuları arasında yer alarak sahne deneyimini pekiştirdi.

Oyuncu, 2008 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Benim Annem Bir Melek dizisinde canlandırdığı Şebboy karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. 1.61 cm boyunda ve 52 kilo olan Hande Dane, Oğlak burcudur. Uzun bir süre ekranlardan uzak kalan oyuncu, 2025 yılında Kıskanmak dizisiyle yeniden seyirci karşısına çıktı.

HANDE DANE’NİN OYNADIĞI DİZİLER

Herşey Yolunda - 2004

Organize İşler - 2005

Adak - 2006

Benim Annem Bir Melek - 2008-2010

Eyyvah Eyvah - 2010

Eyyvah Eyvah 2 - 2011

Sultan - 2012

Eyyvah Eyvah 3 - 2014

Hedefim Sensin - 2018