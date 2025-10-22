Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama geldi

Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kıvanç Tatlıtuğ&#039;un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama geldi
Kıvanç Tatlıtuğ, Tutuklama, Tahliye, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ’un cezaevine girdiği yönündeki iddialar, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Tatlıtuğ’un, eski eşinin sevgilisine yönelik şiddet iddiasıyla cezaevine gönderildiği ileri sürülürken konuyla ilgili beklenen açıklama geldi.

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hem ekran projeleri hem de özel yaşamıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak, kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ’un cezaevine girdiği iddiaları sosyal medyada çok konuşuldu.

KIVANÇ TATLITUĞ’UN KARDEŞİ TUTUKLANDI

Sunucu İlknur Özkuş, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, Melisa Dilara Tatlıtuğ’un Hendek Cezaevi’nde tutuklu olduğunu, bu bilgiyi aynı koğuşta bulunan bir kişinin kendisine telefonla aktardığını öne sürdü. Özkuş, “Beni cezaevinden aradı ve Melisa Tatlıtuğ’un aynı koğuşta olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama geldi - 1. Resim

DÜN TAHLİYE EDİLDİ

İddianın ardından aileye yakın bir kaynak, söz konusu haberi doğrulayarak Melisa Dilara Tatlıtuğ’un dün tahliye edildiğini belirtti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama geldi - 2. Resim

MELİSA DİLARA TATLITUĞ’UN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Çok konuşulan olayın ardından Tatlıtuğ cephesinden de bir açıklama geldi. Melisa Dilara Tatlıtuğ’un avukatı çıkan iddiaları doğrulayarak konuya şu sözlerle açıklık getirdi:

“Müvekkilimiz Dilara Melisa Tatlıtuğ hakkında bir süre önce yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikayeti üzerine adli bir süreç başlatılmıştır. 

Müvekkilimiz bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır. Bu nedenle kanuni itiraz haklarını kullanamayan müvekkilimiz usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama geldi - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD tarihinde bir ilk! Almanya, Pentagon'un maaşlarını üstlendiCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan kritik ekonomi mesajı: Temel amacımız...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barış Manço’yu kumlara nakış gibi işledi, görenler hayran kaldı - MagazinBarış Manço’yu kumlara nakış gibi işledi, gören hayran kaldıKıvanç Tatlıtuğ’ın kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevinde mi? İddialar sosyal medyayı karıştırdı - MagazinKıvanç Tatlıtuğ’ın kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevinde mi? İddialar sosyal medyayı karıştırdı“Aile Bir İmtihandır” dizisi için geri sayım… Kenan İmirzalıoğlu’nun alacağı ücret ortaya çıktı - Magazin“Aile Bir İmtihandır” dizisi için geri sayım… Kenan İmirzalıoğlu’nun alacağı ücret ortaya çıktıCanlı yayında korkutan anlar! Sinem Yıldız “Kalbimde sıkışma oldu” diyerek yardım istedi - MagazinCanlı yayında korkutan anlar! Sinem Yıldız “Kalbimde sıkışma oldu” diyerek yardım istediMattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! Ece Seçkin duyunca gözyaşlarına boğuldu - MagazinMattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! Ece Seçkin duyunca gözyaşlarına boğulduTanyeli’nin ardından bir acı kayıp daha… Oğlu duyurdu: Kavuştular - MagazinTanyeli’nin ardından bir acı kayıp daha… Oğlu duyurdu: Kavuştular
Sonraki Haber Yükleniyor...