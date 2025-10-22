Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama geldi

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hem ekran projeleri hem de özel yaşamıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak, kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ’un cezaevine girdiği iddiaları sosyal medyada çok konuşuldu.

KIVANÇ TATLITUĞ’UN KARDEŞİ TUTUKLANDI

Sunucu İlknur Özkuş, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, Melisa Dilara Tatlıtuğ’un Hendek Cezaevi’nde tutuklu olduğunu, bu bilgiyi aynı koğuşta bulunan bir kişinin kendisine telefonla aktardığını öne sürdü. Özkuş, “Beni cezaevinden aradı ve Melisa Tatlıtuğ’un aynı koğuşta olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

DÜN TAHLİYE EDİLDİ

İddianın ardından aileye yakın bir kaynak, söz konusu haberi doğrulayarak Melisa Dilara Tatlıtuğ’un dün tahliye edildiğini belirtti.

MELİSA DİLARA TATLITUĞ’UN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Çok konuşulan olayın ardından Tatlıtuğ cephesinden de bir açıklama geldi. Melisa Dilara Tatlıtuğ’un avukatı çıkan iddiaları doğrulayarak konuya şu sözlerle açıklık getirdi: