Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama geldi
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ’un cezaevine girdiği yönündeki iddialar, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Tatlıtuğ’un, eski eşinin sevgilisine yönelik şiddet iddiasıyla cezaevine gönderildiği ileri sürülürken konuyla ilgili beklenen açıklama geldi.
Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hem ekran projeleri hem de özel yaşamıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak, kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ’un cezaevine girdiği iddiaları sosyal medyada çok konuşuldu.
KIVANÇ TATLITUĞ’UN KARDEŞİ TUTUKLANDI
Sunucu İlknur Özkuş, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, Melisa Dilara Tatlıtuğ’un Hendek Cezaevi’nde tutuklu olduğunu, bu bilgiyi aynı koğuşta bulunan bir kişinin kendisine telefonla aktardığını öne sürdü. Özkuş, “Beni cezaevinden aradı ve Melisa Tatlıtuğ’un aynı koğuşta olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.
DÜN TAHLİYE EDİLDİ
İddianın ardından aileye yakın bir kaynak, söz konusu haberi doğrulayarak Melisa Dilara Tatlıtuğ’un dün tahliye edildiğini belirtti.
MELİSA DİLARA TATLITUĞ’UN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Çok konuşulan olayın ardından Tatlıtuğ cephesinden de bir açıklama geldi. Melisa Dilara Tatlıtuğ’un avukatı çıkan iddiaları doğrulayarak konuya şu sözlerle açıklık getirdi:
“Müvekkilimiz Dilara Melisa Tatlıtuğ hakkında bir süre önce yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikayeti üzerine adli bir süreç başlatılmıştır.
Müvekkilimiz bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır. Bu nedenle kanuni itiraz haklarını kullanamayan müvekkilimiz usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”