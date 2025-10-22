Canlı yayında korkutan anlar! Sinem Yıldız “Kalbimde sıkışma oldu” diyerek yardım istedi

Canlı yayın esnasında kendini kötü hissettiğini ifade eden Yıldız, “Bana çok kötü bir şey oluyor, beni hemen alın. Kalbimde enteresan bir uyuşma oldu. Beni hemen alın. Kalbimde sıkışma oldu” sözleriyle yardım istedi.

Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından program yetkilileri tarafından acil bir şekilde reklam arası verildi.

SAĞLIK DURUMUNU SUNUCU ARKADAŞI AÇIKLADI

Fenalaşan Sinem Yıldız sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yıldız’ın sağlık durumuna ilişkin ilk resmi açıklama, programın diğer sunucusu Arto’dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Arto, Sinem Yıldız’ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğunu ifade etti.

Olay, hem stüdyodaki ekip hem de ekran başındaki izleyiciler tarafından büyük bir endişeyle karşılandı. Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğunun açıklanmasıyla birlikte seyircinin yüreği de ferahladı.