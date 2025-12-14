Esenyurt’ta farklı günlerde alışveriş yapan kadınların cep telefonlarını çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Her olayda başka bir kılığa giren hırsızın soğukkanlılığı ise ‘Pes’ dedirtti.

İstanbul Esenyurt’ta alışveriş merkezlerinde kadınları hedef alarak telefonlarını çalan hırsız kameralara yakalandı.

Esenyurt'taki alışveriş merkezinde, bir kadın müşteri gibi bir mağazada gezmeye başladı. Mağazada bebek arabası ile ürün bakan bir kadını hedef alan hırsız, kadın ürünlere baktığı sırada, yanına yaklaştı.

Alışveriş yapan kadınları hedef aldı

KILIKTAN KILIĞA GİREN HIRSIZ

Kadının cebindeki telefonu alıp bir süre sonra uzaklaştı.

Aynı hırsız başka bir gün bir giyim mağazasında kameralara yakalandı. Yine mağazada ürünleri inceleyen bir kadına yaklaşan hırsız, kadının cebindeki telefonu çaldı.

Her olayda farklı kombin yaptı

Kısa süre sonra mağazadan uzaklaşırken, o anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Her hırsızlıkta kadının dış görüşünü değiştirmesi ise dikkat çekti.

‘AVM’ hırsızı! Kılıktan kılığa girdi, telefon çaldı

