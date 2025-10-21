Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tanyeli'nin ardından bir acı kayıp daha… Oğlu duyurdu: Kavuştular

Tanyeli'nin ardından bir acı kayıp daha… Oğlu duyurdu: Kavuştular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tanyeli’nin ardından bir acı kayıp daha… Oğlu duyurdu: Kavuştular
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oryantal Tanyeli’nin vefatının üzerinden henüz altı ay geçmişken, ailesi bir kez daha acı haberle sarsıldı. Tanyeli’nin oğlu Taylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teyzesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli, 17 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

Tanyeli’nin ardından bir acı kayıp daha… Oğlu duyurdu: Kavuştular - 1. Resim

18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Tanyeli'nin ölümü sanat camiasını hüzne boğmuştu.

Tanyeli’nin ardından bir acı kayıp daha… Oğlu duyurdu: Kavuştular - 2. Resim

TANYELİ’NİN EŞİ: ACIM ÇOK BÜYÜK

Ünlü ismin eşi İlker Sünneli cenazede yaptığı kısa konuşmada, “O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük” ifadelerini kullanmıştı.

Tanyeli’nin ardından bir acı kayıp daha… Oğlu duyurdu: Kavuştular - 3. Resim

TEYZESİNİN ÖLÜM HABERİNİ VERDİ

Annesinin vefatından sonra sosyal medya paylaşımlarıyla duygularını sık sık dile getiren Taylan Kral, bugün de teyzesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, “Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş, bu dünyadan öte bir yerde yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Aralarındaki bağ, şimdi sonsuza dek sürüyor. Işıkları yolumuzu aydınlatsın, kahkahaları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte” sözleriyle acısını dile getirdi.

Tanyeli’nin ardından bir acı kayıp daha… Oğlu duyurdu: Kavuştular - 3. Resim

Tanyeli’nin kardeşi Seda Star’ın da kansere yenildiği ortaya çıktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

