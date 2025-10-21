Tanyeli’nin ardından bir acı kayıp daha… Oğlu duyurdu: Kavuştular

Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli, 17 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Tanyeli'nin ölümü sanat camiasını hüzne boğmuştu.

TANYELİ’NİN EŞİ: ACIM ÇOK BÜYÜK

Ünlü ismin eşi İlker Sünneli cenazede yaptığı kısa konuşmada, “O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük” ifadelerini kullanmıştı.

TEYZESİNİN ÖLÜM HABERİNİ VERDİ

Annesinin vefatından sonra sosyal medya paylaşımlarıyla duygularını sık sık dile getiren Taylan Kral, bugün de teyzesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, “Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş, bu dünyadan öte bir yerde yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Aralarındaki bağ, şimdi sonsuza dek sürüyor. Işıkları yolumuzu aydınlatsın, kahkahaları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte” sözleriyle acısını dile getirdi.

Tanyeli’nin kardeşi Seda Star’ın da kansere yenildiği ortaya çıktı.