Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Yedi Numara dizisinde canlandırdığı "Ayten" karakteriyle hafızalara kazınan Ayça Mutlugil, şimdilerde senarist kimliğiyle kariyerine devam ediyor. Dizinin dobra ve sivri dilli karakteri, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Ayça Mutlugil, “Yedi Numara” dizisinde üstlendiği Ayten karakteriyle hafızalara kazındı. Ayten, dizide dobra, sivri dilli ama bir o kadar da samimi ve sevimli bir genç kız olarak izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Bu renkli karakter, dizinin en sevilen figürlerinden biri oldu.

YEDİ NUMARA İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

İstanbul’da dünyaya gelen Mutlugil’in çocukluğu, babasının subay olması nedeniyle Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde geçti.
İlk olarak Marmara Üniversitesi’nde Çevre Mühendisliği bölümünde eğitim almaya başlayan Mutlugil, daha sonra sanat tutkusunu takip ederek İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne geçiş yaptı. Tiyatro eğitiminin ardından profesyonel oyunculuk kariyerine adım atan sanatçı, özellikle 2000–2003 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yedi Numara dizisiyle geniş kitlelere ulaştı.

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil yıllara meydan okuyor… Yeni kariyer rotasını açıkladı - 1. Resim

SENARYO EKİBİNDE DE YER ALIYORDU

Ayten karakteriyle genç izleyicilerin beğenisini kazanan Mutlugil, aynı zamanda dizinin senaryo ekibinde de yer aldı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra senaristlik alanında da başarılı işlere imza atan Mutlugil, birçok televizyon projesinin yazım sürecinde görev aldı. Üretkenliği ve çok yönlülüğü ile sektörde saygı gören isimlerden biri haline geldi.

MESLEKTAŞI İLE EVLİ

Özel yaşamında da mutlu bir tablo çizen Ayça Mutlugil, kendisi gibi oyuncu olan Taner Ertürkler ile evli ve bu birliktelikten bir erkek çocuk sahibi. Sosyal medya platformlarında aktif olan isim, güncel paylaşımlarıyla hayranlarıyla bağını sürdürürken, hala zarafeti ve enerjisiyle beğeni toplamaya devam ediyor.

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil yıllara meydan okuyor… Yeni kariyer rotasını açıkladı - 2. Resim

SON HALİYLE ORTAYA ÇIKTI

Ayça Mutlugil, geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme geldi. Emektar sanatçılarla buluşup fotoğraflarını yayınlayan Murad Salahlı, ünlü ismi evinde ziyaret etti. Objektif karşısına geçen Mutlugil “Merhaba, ben Yedi Numara’dan Ayten. Sizlerle çok uzun yıllar uzak kaldık. Hayatıma senaryo yazarak devam ediyorum. Ama sizleri çok özledim. Herkese sevgiler” dedi.

Yedi Numara'nın Ayten'i Ayça Mutlugil yıllara meydan okuyor… Yeni kariyer rotasını açıkladı - 1. Resim

Yılların ardından zarafetinden hiçbir şey kaybetmediği gözlenen oyuncu, Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Gülşen Bubikoğlu’nu anımsattı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve "Hiç değişmemiş, tam bir Yeşilçam hanımefendisi" şeklinde yorumlar aldı. Ünlü oyuncunun son hali, takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı.

