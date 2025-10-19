Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kurtlar Vadisi'nin usta ismine veda! Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin usta ismine veda! Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kurtlar Vadisi&#039;nin usta ismine veda! Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi, Darülaceze, Usta Oyuncu, Vefat, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Baba Memduh' rolüyle hafızalara kazının usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında hayata veda etti. Üzen haberi ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu.

Akay, yaptığı paylaşımda, Kurtlar Vadisi’nin Baba Memduh’u, Sıla dizisinin Firuz Ağa’sı usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk’ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze’de vefat eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi'nin usta ismine veda! Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti - 1. Resim

NAMIK KEMAL YİĞİTTÜRK KİMDİR?

1945 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Namık Kemal Yiğittürk, sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başladı. Televizyon izleyicisiyle ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası dizisiyle buluştu. Uzun yıllar boyunca çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Yiğittürk, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Baba Memduh' karakteriyle hafızalarda yer etti.

Kurtlar Vadisi'nin usta ismine veda! Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti - 2. Resim

FETİH 1453'TE ROL ALMIŞTI

Sanatçının sinema kariyerindeki en dikkat çekici yapımlardan biri ise 2012 yılında vizyona giren Fetih 1453 filmiydi. Usta oyuncu, son dönemini Darülaceze'de geçirdi ve burada hayatını kaybetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bu akşam hangi dizilerin yeni bölümü var? 19 Ekim TV yayın akışıCHP Kocaeli kongresinde basın mensuplarına saldırı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şarkıcı Karsu'dan dikkat çeken itiraf: Hayatın çok tokadını yedik - MagazinDikkat çeken itiraf: Hayatın çok tokadını yedik'Saltbae' imparatorluğu sarsılıyor mu? Kadın çalışanın 'masaj' iddiası dünya basınında - Magazin'Saltbae' imparatorluğu sarsılıyor mu?Uyuşturucu kullanan ünlüleri neler bekliyor? 6 ayda bir test, 5 yıl sıkı denetim... - MagazinUyuşturucu kullanan ünlüleri neler bekliyor?Yabancı Damat’ın ‘Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’na veda… “Çok güzel günler geçirdik onunla” - MagazinYabancı Damat’ın ‘Memik Dede’sine veda...“Dilan Polat intihar etti” iddiası… Engin Polat eşinin emniyetteki ifadesini paylaştı - MagazinDilan Polat canına mı kıydı? Emniyette her şeyi anlattıBirce Akalay uyuşturucu testi sonucunu maçta öğrendi! Hemen kulise koştu - MagazinBirce Akalay uyuşturucu testi sonucunu maçta öğrendi! Hemen kulise koştu
Sonraki Haber Yükleniyor...