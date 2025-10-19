Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sakarya'da meme kanserine karşı gaza bastılar!

Ekim ayının "Meme kanseri farkındalık ayı" olması kapsamında Sakarya’da farklı bir etkinlik düzenlendi. Kadın ve erkeklerden oluşan gruplar, pembe kurdele ve balonlarla süsledikleri motorlarıyla şehirde tur atarak erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Ekim ayının ‘Meme kanseri farkındalık ayı’ olması dolayısıyla Sakarya’da düzenlenen etkinlikte kadın ve erkeklerden oluşan motosiklet grupları, şehir turu atarak meme kanserine karşı farkındalık mesajı verdi.

Sakarya'da meme kanserine karşı gaza bastılar! - 1. Resim

KATILIM YÜKSEKTİ 

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Serdivan İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları çerçevesinde kadın ve erkeklerden oluşan motosiklet grupları Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nin (KETEM) önünde toplandı. Burada sürücüler, pembe kurdele ve balonlarla süsledikleri motorlarıyla şehir turu atarak erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Sakarya'da meme kanserine karşı gaza bastılar! - 2. Resim

"GAYEMİZ TÜM İNSANLARA ULAŞMAK"

Meme kanserine yakalanan ve erken teşhisle tedavi olan motosiklet sürücüsü Şafak Yavuz, "Farkındalık için toplandık. Motosikletlerimizle bir farkındalık sürüşü gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Burada gayemiz, tüm insanlara ulaşabilmek. Özellikle KETEM ile birlikte çalışmamızın sebebi insanların farkında olarak kendilerini kontrol ettirmeleridir. Burada KETEM’in önemini vurgulamak istiyorum, erken teşhis hayat kurtarır diye düşünüyorum. Bende bu hastalığı geçirmiş biri olarak KETEM sayesinde, erken teşhis konuldu. Bu erken teşhis sayesinde de hastalığı atlattım" dedi.

Sakarya'da meme kanserine karşı gaza bastılar! - 3. Resim

Etkinlikte konuşan Serdivan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yasin Çatalbaş, "1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı olduğu için biz de ne kadar çok insana ulaşırsak, ne kadar çok bunu anlatırsak faydalı olur düşüncesiyle bir organizasyona imza attık. Motosiklet grupları da bizi kırmadı. Burada hedef toplumda görünür olmak, Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde taramaların yapıldığını vurgulamak. 40-69 yaş aralığındaki bütün kadınlarımızın bu merkezlerde mamografi çekilmelerini öneriyoruz. Erken teşhis gerçekten çok önemli. Bu etkinlikte de gayemiz, hem Sağlıklı Hayat Merkezi’ni vurgulamak hem meme kanserine dikkat çekmek hem de toplumda bir farkındalık oluşturmak" diye konuştu.

