Oyuncu Irmak Ünal meme kanserine yakalandığını açıkladı

Kurtlar Vadisi Pusu, Arka Sokaklar, Yalancı Romantik gibi birçok projede yer alan 48 yaşındaki Irmak Ünal, meme kanserine yakalandığını duyurdu. Bir süredir Bali’de yaşayan ve spor alışkanlığından ödün vermeyen iki çocuk annesi oyuncunun bu paylaşımı takipçilerini üzdü.

“HEM ÇOK ZOR HEM ÇOK GERÇEK HEM DE ANLATMASI GÜÇ…”

Yeni yılın ilk günü meme kanseri teşhisi alan Irmak Ünal, bu haberin kendisi için hem yıkıcı hem de dönüştürücü bir sürecin başlangıcı olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Sonuçların meme kanseri kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… Ne sürpriz! Ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü… Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.”

“İŞTE BURADAYIM… KISACIK SAÇLI, AÇIK KALPLİ…”

Kısacık saçlı hallerini ve tedavi sürecinden görüntüleri paylaşan Ünal, bu süreçte yanında olanlara, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Ne kadar ameliyathane kapısında ‘vay be bir başımayım, yapayalnız gidiyorum’ desem de asla yalnız değildim. Önce Allah’ın varlığını hep hissettim ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim…. Özellikle kız kardeşime, anneme, çocuklarıma, canım aileme ve en yakın dostlarıma, bu yolda benimle yürüdüğünüz ve hala yürümeye devam ettiğiniz için. Sonuçta, hepimiz sadece birbirimize eve giden yolda eşlik ediyoruz. Çok değerlisiniz. Ve İşte buradayım… Kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben.”

Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'ndan olan kızı Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi'nin babası Emre Karabacak'tan 2017 yılında boşanmıştı.