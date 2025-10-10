Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Oyuncu Irmak Ünal meme kanserine yakalandığını açıkladı

Oyuncu Irmak Ünal meme kanserine yakalandığını açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oyuncu Irmak Ünal meme kanserine yakalandığını açıkladı
Meme Kanseri, Oyuncu, Cihan Ünal, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü tiyatrocu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal, yaklaşık 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini sosyal medyadan yaptığı duygusal bir paylaşımla açıkladı. Ünal, “Erken teşhis hayat kurtarır… Ne kadar ameliyathane kapısında ‘vay be, bir başımayım, yapayalnız gidiyorum’ desem de asla yalnız değildim. Önce Allah’ın varlığını hep hissettim ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim…” dedi.

Kurtlar Vadisi Pusu, Arka Sokaklar, Yalancı Romantik gibi birçok projede yer alan 48 yaşındaki Irmak Ünal, meme kanserine yakalandığını duyurdu. Bir süredir Bali’de yaşayan ve spor alışkanlığından ödün vermeyen iki çocuk annesi oyuncunun bu paylaşımı takipçilerini üzdü. 

Oyuncu Irmak Ünal meme kanserine yakalandığını açıkladı - 1. Resim

“HEM ÇOK ZOR HEM ÇOK GERÇEK HEM DE ANLATMASI GÜÇ…”

Yeni yılın ilk günü meme kanseri teşhisi alan Irmak Ünal, bu haberin kendisi için hem yıkıcı hem de dönüştürücü bir sürecin başlangıcı olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Sonuçların meme kanseri kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… Ne sürpriz! Ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…

Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.”

Oyuncu Irmak Ünal meme kanserine yakalandığını açıkladı - 2. Resim

“İŞTE BURADAYIM… KISACIK SAÇLI, AÇIK KALPLİ…”

Kısacık saçlı hallerini ve tedavi sürecinden görüntüleri paylaşan Ünal, bu süreçte yanında olanlara, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Ne kadar ameliyathane kapısında ‘vay be bir başımayım, yapayalnız gidiyorum’ desem de asla yalnız değildim. Önce Allah’ın varlığını hep hissettim ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim…. Özellikle kız kardeşime, anneme, çocuklarıma, canım aileme ve en yakın dostlarıma, bu yolda benimle yürüdüğünüz ve hala yürümeye devam ettiğiniz için.

Sonuçta, hepimiz sadece birbirimize eve giden yolda eşlik ediyoruz. Çok değerlisiniz. Ve İşte buradayım… Kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben.”

Oyuncu Irmak Ünal meme kanserine yakalandığını açıkladı - 3. Resim

Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'ndan olan kızı Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi'nin babası Emre Karabacak'tan 2017 yılında boşanmıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çevre illere göre fazla bulundu! Kastamonu'da ekmeğe yapılan zam iptalBIST 100 güne sınırlı primle başladı! Borsada 3 kritik beklenti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Acun Ilıcalı’dan Survivor 2026 sürprizi! Elemelerden ilk görüntü geldi - MagazinAcun Ilıcalı’dan Survivor 2026 sürprizi! Elemelerden ilk görüntü geldiGüllü’nün son anlarına tanıklık etmişti! Kızı Tuğyan Ülkem’in arkadaşı konuştu - MagazinSon anlarına tanıklık etmişti! Kızının arkadaşı konuştuFenomen YouTuber Enes Batur’dan şaşırtan hamle: 16 milyonluk kanalını kapattı - MagazinFenomen YouTuber Enes Batur’dan şaşırtan hamle: 16 milyonluk kanalını kapattıBurak Özçivit’le trafikte şaşırtan diyalog: ‘Nasıl oyuncu olabilirim?’ sorusuyla şaşkınlık yaşadı - MagazinBurak Özçivit’le trafikte şaşırtan diyalog: ‘Nasıl oyuncu olabilirim?’ sorusuyla şaşkınlık yaşadı19 ünlüye aynı soru… Uyuşturucu operasyonunda sorgu detayları ortaya çıktı - Magazin19 ünlüye aynı soru… Uyuşturucu operasyonunda sorgu detayları ortaya çıktıUyuşturucu soruşturmasında Hadise’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ilk kez açıkladı - MagazinUyuşturucu soruşturmasında ifadesi ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...