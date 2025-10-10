Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Galatasaray'dan Icardi'ye yeni sözleşme şartı: Son 1,5 ay kaldı

Galatasaray'dan Icardi'ye yeni sözleşme şartı: Son 1,5 ay kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da son dönemin tartışılan ismi Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik direktör Okan Buruk, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız için yol haritasını çizdi.

Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren Mauro Icardi, sözleşme uzatılmaması halinde 1,5 ay sonra istediği takımla görüşme hakkına sahip olacak. Sarı-kırmızılı yönetimin, yeni kontrat için yıldız santrforun eski günlerine dönmesini bekliyor.

Galatasaray'dan Icardi'ye yeni sözleşme şartı: Son 1,5 ay kaldı - 1. Resim

OCAK AYINDA KARAR VERİLECEK

Dursun Özbek başkanlığında yönetim, kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen futbolcuya yeni sözleşme için tek bir şart sunacak. Sabah gazetesinin haberine göre; 32 yaşındaki futbolcuya, devre arasına kadar fizik olarak tamamen hazır hale gelip, skor yüküne katkı sağlaması halinde yeni kontrat önerilecek.

Yönetim kurulunda henüz geleceğiyle ilgili konuşulmayan Icardi'nin, ocak ayına kadar sergileyeceği performansa göre karar verileceği belirtildi. 

Galatasaray'dan Icardi'ye yeni sözleşme şartı: Son 1,5 ay kaldı - 2. Resim

9 MAÇTA 5 GOL

Yedek kaldığı Liverpool ve Beşiktaş maçlarındaki tavırlarıyla gündem olan Mauro Icardi , bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 gol attı. 32 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 53 dakika görev aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

