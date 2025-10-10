Galatasaray'dan Icardi'ye yeni sözleşme şartı: Son 1,5 ay kaldı

Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren Mauro Icardi, sözleşme uzatılmaması halinde 1,5 ay sonra istediği takımla görüşme hakkına sahip olacak. Sarı-kırmızılı yönetimin, yeni kontrat için yıldız santrforun eski günlerine dönmesini bekliyor.

OCAK AYINDA KARAR VERİLECEK

Dursun Özbek başkanlığında yönetim, kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen futbolcuya yeni sözleşme için tek bir şart sunacak. Sabah gazetesinin haberine göre; 32 yaşındaki futbolcuya, devre arasına kadar fizik olarak tamamen hazır hale gelip, skor yüküne katkı sağlaması halinde yeni kontrat önerilecek.

Yönetim kurulunda henüz geleceğiyle ilgili konuşulmayan Icardi'nin, ocak ayına kadar sergileyeceği performansa göre karar verileceği belirtildi.

9 MAÇTA 5 GOL

Yedek kaldığı Liverpool ve Beşiktaş maçlarındaki tavırlarıyla gündem olan Mauro Icardi , bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 gol attı. 32 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 53 dakika görev aldı.