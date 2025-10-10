Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan psikolojik terapi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, geri çekilme sıkıntısını aşacak. Yalçın, millî arayı sadece fiziksel yenilenme dönemi olarak değil, zihinsel bir toparlanma fırsatı olarak değerlendiriyor. Tecrübeli hoca, son haftalarda öne geçtikten sonra oyunun kontrolünü kaybeden takımına psikolojik terapi uygulamaya başladı. Özellikle derbide skor üstünlüğünü koruyamayan siyah beyazlıların bu zaafını gidermek isteyen Yalçın, takıma özel çalışmalar yaptırıyor.

ÖZEL SEANSLAR

Takımın öne geçtiği anlarda oyundan kopmaması ve baskıyı doğru yönetmesini isteyen Yalçın, “Skor üstünlüğü stres değil, cesaret getirmeli” anlayışını yerleştirmeye çalışıyor. Millî ara boyunca psikolojik ve taktik anlamda özel seanslar düzenleyen tecrübeli hoca, ligin başlamasıyla birlikte güçlü psikolojiye sahip takım bir takım ortaya çıkarmak istiyor. Bu bağlamda sürekli mental yükleme yapıyor.