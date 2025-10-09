Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın hedefi 3'te 3! Şimdiden gözünü Fenerbahçe'ye dikti

MURAD TAMER - Süper Lig’de son haftalarda performans grafiğini yukarıya taşıyan Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray’la 1-1 berabere kalarak moral ve öz güven depoladı. Bir maç eksiği bulunan siyah beyazlı ekip, zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken taraftarını yeniden umutlandırdı. Takımın son dönemdeki mücadele isteği ve sahadaki disiplinli görüntüsü teknik heyeti de memnun etti. Şimdi gözler millî aranın ardından oynanacak kritik karşılaşmalara çevrilmiş durumda.

ÖZEL PROGRAM

Millî aradan sonra iç sahada Gençlerbirliği, deplasmanda Konya ve yine dış sahada Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş, bu üç maçtan da galibiyetle ayrılarak 9 puan planlıyor.Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, 11. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor. Kartal, 2 Kasım’da Dolmabahçe’de ağırlayacağı tarihî rakibine karşı 22 puanla çıkıp avantaj elde etmek istiyor. Fiziksel ve mental olarak da hazırlık planı yapıldı.

CENGİZ ÜNDER YÜKLEMESİ!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yorumculuğu döneminde ‘yıldız yaparım’ dediği Cengiz Ünder’i kazanma yoluna gidiyor. Siyah beyazlı forma altındaki ilk maçında gol atıp galibiyeti getiren Ünder’in yüklemenin yapılacağı millî arada daha fazla süre ve sorumluluk alması bekleniyor.