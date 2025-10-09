Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın hedefi 3'te 3! Şimdiden gözünü Fenerbahçe'ye dikti

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın hedefi 3'te 3! Şimdiden gözünü Fenerbahçe'ye dikti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta Sergen Yalçın&#039;ın hedefi 3&#039;te 3! Şimdiden gözünü Fenerbahçe&#039;ye dikti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

G.Birliği, Konyaspor ve Kasımpaşa maçlarında kaza istemeyen tecrübeli teknik adam, Dolmabahçe’ye gelecek olan Fenerbahçe’yi şimdiden gözüne kestirdi.

MURAD TAMER - Süper Lig’de son haftalarda performans grafiğini yukarıya taşıyan Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray’la 1-1 berabere kalarak moral ve öz güven depoladı. Bir maç eksiği bulunan siyah beyazlı ekip, zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken taraftarını yeniden umutlandırdı. Takımın son dönemdeki mücadele isteği ve sahadaki disiplinli görüntüsü teknik heyeti de memnun etti. Şimdi gözler millî aranın ardından oynanacak kritik karşılaşmalara çevrilmiş durumda.

ÖZEL PROGRAM

Millî aradan sonra iç sahada Gençlerbirliği, deplasmanda Konya ve yine dış sahada Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş, bu üç maçtan da galibiyetle ayrılarak 9 puan planlıyor.Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, 11. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor. Kartal, 2 Kasım’da Dolmabahçe’de ağırlayacağı tarihî rakibine karşı 22 puanla çıkıp avantaj elde etmek istiyor. Fiziksel ve mental olarak da hazırlık planı yapıldı.

CENGİZ ÜNDER YÜKLEMESİ!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yorumculuğu döneminde ‘yıldız yaparım’ dediği Cengiz Ünder’i kazanma yoluna gidiyor. Siyah beyazlı forma altındaki ilk maçında gol atıp galibiyeti getiren Ünder’in yüklemenin yapılacağı millî arada daha fazla süre ve sorumluluk alması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Lucas Torreira’nın İlkay Gündoğan sevinci! Hücuma yansıdıHamas, ateşkesi kabul etti! İmzalar bugün atılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Lucas Torreira’nın İlkay Gündoğan sevinci! Hücuma yansıdı - SporTorreira’nın İlkay Gündoğan sevinci! Hücuma yansıdıVincenzo Montella'dan oyuncularına uyarı: Top bizde kalmalı - SporVincenzo Montella'dan oyuncularına uyarı: Top bizde kalmalıArina Fedorovtseva'dan şampiyonluk sözleri - SporArina Fedorovtseva'dan şampiyonluk sözleriŞampiyonlar Kupası'na Melissa Vargas damgası - SporŞampiyonlar Kupası'na Melissa Vargas damgasıGalatasaray'dan Ahmet Çakar'a 75 milyon avroluk tazminat davası: Osimhen sözleri olay çıkarmıştı - SporG.Saray'dan 75 milyon avroluk tazminat davasıFenerbahçe'de Sadettin Saran'ın 2. kupa zaferi: Çok gurur duyuyorum - SporSadettin Saran 17 günde 2 kupa kazandı
Sonraki Haber Yükleniyor...