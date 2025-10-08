Dursun Özbek'ten tepki: Kimse satamaz, aklınıza yazın!

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. RAMS Park'ta Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.

"GALATASARAY ADASI SATILMAYACAK"

Dursun Özbek, toplantıda yaptığı konuşmada, eleştirilerden faydalanmak istediklerini belirterek, "Zararımızın merkezinde futbolun olduğunu belirttiler. Bence öyle değil. Futbol faaliyetlerinden büyük bir parayı kasamıza koyuyoruz. Harcamaları da bu yüzden bir o kadar yüksek oluyor. 'Galatasaray Adası neden zarar ediyor?' dediler. Galatasaray Adası, üyelerimizle buluşma noktamızdır. Galatasaray Adası, bizim için bir yatırım değildir. Galatasaray Adası, bizim prestijimizdir. Liverpool yöneticilerini Galatasaray Adası'nda ağırladık. İnsanlar çok şaşırıyor. 'Bu ada gerçekten sizin mi?' diye soruyorlar. Galatasaray Adası satılmayacak." ifadelerini kullandı.

Faaliyet gelirlerinde açıklar verdiklerini aktaran Özbek, "Bu, bugünün işi değil. Bu, Türkiye'nin sportif yapısından kaynaklanan bir şey. Yönetim olarak bizim ve diğer yönetimlerin yapması gereken şey, faaliyet dışı gelirleri artırmaktır. Bu nedenle kulübün sürdürülebilir finansal yapısını oluşturmakla yükümlüyüz. Riva'nın bir kısmını sattık. Bunun hesabını devamlı veriyoruz. İkinci aşamaya geçtik. Florya'da da satıldı bitti durumu yok. Bunu defalarca anlattım." diye konuştu.

"GALATASARAY, HER MANADA ÖNCÜ BİR CAMİADIR"

Özbek, Galatasaray'ın katıldığı bütün branşlarda şampiyonluğa ulaşmak zorunda olduğunu kaydederek, "Hiçbir Galatasaraylı 'Biz şampiyon olmayalım.' dememeli. Galatasaray'ın bütün branşlarda şampiyon olmayı hedeflemesi lazım. Buna rağmen finansal yapıyı düzelteceksin. Galatasaray, her manada öncü bir camiadır. Galatasaray, şampiyon olurken de finansal yapısını düzeltme kabiliyetine sahiptir. Biraz sabırlı olalım. 'Bankalar Birliği ile yaptığımız anlaşmadan keşke çıkmasaydık.' diyenler var. Çıktığımız zaman herkes bizi alkışladı. Ayrıca şampiyon olmayıp ne yapacağız? Zaten şampiyonluktan vazgeçtiğin gün, kapıya kilidi vurman lazım." şeklinde görüş belirtti.

ÜYELERİN "YÖNETİMİN FUTBOL AKLINA İHTİYACI VAR." SÖZLERİYLE İLGİLİ DE ÖZBEK, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Nedir futbol aklı? Bizim aklımız yok mu? Üç senedir şampiyon oluyoruz. Futbolun aklı, takımın antrenörüdür. Çünkü sahada takımı o yönetiyor. Transferler yapılırken eksikleri o söylüyor. Futbolcularla sabah akşam beraber oluyor. Onları fiziksel ve zihinsel olarak takip ediyor. Sonrasında topladığı bu bilgilerle ilgili yönetime rapor yazıyor. Her konuda hocaya yardım eden yardımcı antrenörler de var. Transfer için gözlemci ekibimiz var. Bu zaten bir organizasyondur."