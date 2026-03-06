Akaryakıt fiyatları artırıldı. Dün itibarıyla benzin 92 kuruş zamlanarak 59,33 liraya, motorin de 3,11 TL zamlanarak 60,42 liradan 63,52 liraya yükseldi.

Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşelmobil sistemi devreye alınmıştı.

Sistem, 2 Mart gününden geçerli olmak üzere, bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, bu ürünlerin ÖTV’sinin yüzde 75’ine kadar indirilmesini ile karşılanacak.

Bu kapsamda, benzinde litre başına 14,8277 liraya, motorinde litre başına 13,9006 liraya, LPG’de kilogram başına 11,3830 liraya kadar indirim olabilecek.



