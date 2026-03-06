Türk Telekom, 2025 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 14,5 reel artışla 242,2 milyar TL’ye yükselen Türk Telekom’un FAVÖK’ü yüzde 20,2’lik reel artışla 99,4 milyar TL’ye ulaştı. Türk Telekom, 2025’i 75,8 milyar TL’lik yatırım performansıyla tamamladı. Şirketin net kârı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 107,6 reel artışla 23 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yıl boyunca mobil abone sayısını 4,1 milyon artırarak 31,5 milyona ulaştıran şirketin toplam abone sayısı 56,6 milyon oldu. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin “2025 yılını son derece başarılı finansal ve operasyonel sonuçlar ile tamamladık. Yüzde 11,5’lik faaliyet gelir büyümesi yüzde 10 olan öngörümüzün üzerinde seyrederken, yüzde 41 FAVÖK marjı yıllık 200 baz puan iyileşme gösterdi.

Yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranı yüzde 29 olan tahminimizle uyumlu şekilde yüzde 28,8 seviyesinde gerçekleşti. 2026 yılında abonelerimize 5G sinyalini ulaştıracak, hızlanan eve kadar fiber yatırımlarımız sayesinde Türkiye’nin dijital geleceğine aynı disiplin ve kararlılıkla katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi. Türk Telekom, 2026’da operasyonel gelirlerde yüzde 8-9 aralığında büyüme öngörüyor. Yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının ise yüzde 33-34 aralığında gerçekleşmesini hedefliyor.



