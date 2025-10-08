Mauro Icardi'den olay istek: Okan Buruk'a iletti

Liverpool ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'e alınmayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi,yedek kalmayı kabullenemedi.

TAVIR KOYDU

Maç önü ısınma hareketlerini soyunma odasında yapan Icardi, 90 dakikanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakarak stattan hızlıca ayrıldı.

OSIMHEN SONRASI YEDEĞE ÇEKİLDİ

Süper Lig'de 5 gole imzasını koyan Arjantinli santrfor, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in takıma dönüşüyle hocasından kesik yedi.

Teknik Direktör Okan Buruk, fizik olarak hala yüzde yüz hazır olmayan Mauro Icardi'yi hücumda hareketsiz kaldığı gerekçesiyle 11'e koymazken Arjantinli istekte bulundu.

OKAN BURUK'TAN OLAY İSTEK

Sabah'ın haberine göre; Mauro Icardi, Okan Buruk'tan 3-5-2 sistemini denemesini istiyor.

Victor Osimhen'le birlikte çift forvetli düzeni hem kendisi hem de takım için ideal gören Arjantinli oyuncu, bu düşüncesini teknik heyetle paylaştı.

ALANYA'DA 3'LÜ SAVUNMA İŞE YARAMADI