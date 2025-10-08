Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mauro Icardi'den olay istek: Okan Buruk'a iletti

Mauro Icardi'den olay istek: Okan Buruk'a iletti

Victor Osimhen'in dönüşüyle birlikte yedeğe çekilen ve bu durumdan ötürü rahatsız olan Mauro Icardi'nin teknik ekiple görüştüğü ve çarpıcı bir talepte bulunduğu belirtildi.

Liverpool ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'e alınmayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi,yedek kalmayı kabullenemedi.

TAVIR KOYDU

Maç önü ısınma hareketlerini soyunma odasında yapan Icardi, 90 dakikanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakarak stattan hızlıca ayrıldı.

OSIMHEN SONRASI YEDEĞE ÇEKİLDİ

Süper Lig'de 5 gole imzasını koyan Arjantinli santrfor, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in takıma dönüşüyle hocasından kesik yedi.

Teknik Direktör Okan Buruk, fizik olarak hala yüzde yüz hazır olmayan Mauro Icardi'yi hücumda hareketsiz kaldığı gerekçesiyle 11'e koymazken Arjantinli istekte bulundu.

Mauro Icardi'den olay istek: Okan Buruk'a iletti - 1. Resim

OKAN BURUK'TAN OLAY İSTEK

Sabah'ın haberine göre; Mauro Icardi, Okan Buruk'tan 3-5-2 sistemini denemesini istiyor.

Victor Osimhen'le birlikte çift forvetli düzeni hem kendisi hem de takım için ideal gören Arjantinli oyuncu, bu düşüncesini teknik heyetle paylaştı.

ALANYA'DA 3'LÜ SAVUNMA İŞE YARAMADI

Üçlü savunmayla çıktığı Alanya deplasmanında rakibine çok fazla pozisyon veren Galatasaray, dörtlü dizilişe döndüğü Liverpool maçında kalesini gole kapatmıştı.

Mauro Icardi'den olay istek: Okan Buruk'a iletti - 2. Resim

İLK TERCİH OSIMHEN, ICARDI B PLANI

Tek forvetli sisteme alışkın durumda olan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un ilk tercihi Osimhen. Güncel planlamada Mauro Icardi ise şu an B Planı konumunda yer alıyor.

