Galatasaray ile Senegal arasında Ismail Jakobs kriz: Mektupla uyardılar

Senegal'in Güney Sudan ve Moritanya ile oynayacağı maçlar öncesinde öncesinde aday kadroya davet edilen Galatasaraylı Ismail Jakobs, sakatlığı sebebiyle İstanbul'da kaldı.

SENEGAL'DEN UYARI MEKTUBU

D Sports'un haberine göre; Senegal Futbol Federasyonu, sakatlığı sebebiyle İstanbul'da kalan Ismail Jakobs için Galatasaray'a bir mektup göndererek açıklama istedi.

"MİLLİ TAKIM KAMPINA GÖNDERİN"

Senegal Futbol Federasyonu, 26 yaşındaki bek oyuncusunun sakatlığının kendi sağlık ekibi tarafından incelenebilmesi için Jakobs'un milli takım kampına gönderilmesini istedi.

BENZER BİR GERGİNLİK YAŞANDI

Haberde ayrıca, Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu'nun yaklaşık bir yıl önce benzer bir gerginlik yaşadığı hatırlatıldı.