A Millî Takım'da Barış Alper Yılmaz ve Berke Özer gelişmesi

A Millî Takım'da Barış Alper Yılmaz ve Berke Özer gelişmesi

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını sürdüren A Millî Takımı'nda Barış Alper Yılmaz ve Berke Özer, bugünkü idmanda yer aldı.

A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, fitness salonundaki hazırlık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, gruplar halinde ısınma hareketleri yaptıktan sonra ikiye ayrıldı. Birinci gruptaki oyuncular taktiksel varyasyonlar, ikinci bölümdekiler ise son vuruşlar üzerine çalıştı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı ve kazanan takım yeleksiz ekip oldu. 

BARIŞ ALPER VE BERKE İDMANDA YER ALDI

Bugün kampa dâhil olan Barış Alper Yılmaz ve dünkü antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle katılmayan Berke Özer bugünkü idmanda yer aldı. Merih Demiral ısınmanın ardından takımdan ayrı çalışırken, Uğurcan Çakır ise bugünkü idmana katılmadı. 

A Millî Takım'da Barış Alper Yılmaz ve Berke Özer gelişmesi - 1. Resim

HACIOSMANOĞLU ANTRENMANI İZLEDİ

A Millî Takım'ın bugünkü çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi. 

Ay-Yıldızlılar, yarın saat 16.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

