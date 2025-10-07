TFF, Almanya'ya damga vuran Türk için harekete geçti: Herkes Mert Kömür'ü konuşuyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Bundesliga'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki genç oyuncu Mert Kömür için harekete geçti.

SEZONA HIZLI BAŞLADI

Bundesliga'da Augsburg forması giyen Mert Kömür, yeni sezon başlangıç performansıyla adından söz ettirdi.

BU SEZON 4 GOL KATKISI YAPTI

Genç orta saha oyuncusu, Almanya'da sezona 7 maçta 2 gol ve 2 asistlik performansla başladı. Son oynanan ve 3-1 kazanılan Wolfsburg maçında bir gol ve bir asistle takımına 3 puanı getiren Kömür için TFF'nin devreye girdiği belirtildi.

TFF HAREKETE GEÇTİ

Sky DE'de yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Augsburg'da forma giyen 20 yaşındaki Mert Kömür'ün Türkiye Milli Takımı'na kazandırılması için yoğun bir şekilde çalışıyor.

ALMANYA'NIN ALT YAŞ GRUPLARINDA OYNADI

Babası Türk, annesi Alman olan orta saha oyuncusu, alt yaş milli takımlarında Almanya forması giydi. Almanya U20 Milli Takımı'nda 7 maça çıkan Mert Kömür'ün 1 gol ve 1 asisti bulunuyor.