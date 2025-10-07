Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Barcelona'nın efsanesi futbolu bırakacağını açıkladı

Barcelona'nın efsanesi futbolu bırakacağını açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kariyerine MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden İspanyol sol bek Jordi Alba, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Kariyerini ABD ekibi Inter Miami'de sürdüren İspanyol futbolcu Jordi Alba, emeklilik kararı aldığını duyurdu.

Uzun yıllar Barcelona'da forma giyen 36 yaşındaki efsane sol bek, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

BARCELONA'DA 11 YIL FORMA GİYDİ

2012 yılında Valencia'dan transfer olduğu Barcelona'da 11 yıl forma giyerek kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Alba, kulüp ve milli takım kariyerinde birçok kupa kazandı.

KARİYERİNDE 21 KUPA KAZANDI

Kariyerinde önemli başarılara imza atan Jordi Alba; 6 LaLiga, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Şampiyonası, 1 UEFA Süper Kupası gibi kupalar başta olmak üzere toplamda 21 kupa kazandı.

