İngilizler yazdı: Trabzonspor 4 maça çıkan Onana için kararını verdi

- Güncelleme:
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın rekor bonservisle (KDV dahil 36 milyon euro) Galatasaray'a transfer olması sonrası İngiliz devi Manchester United’dan Kamerunlu kaleci Andre Onana’yı kiralamıştı. Bordo-mavililer, 29 yaşındaki file bekçisini bonservisiyle kadrosuna katmayı hedefliyor.

Manchester United’dan Trabzonspor'a transfer olan Andre Onana, Süper Lig'de sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Bordo-mavililerde 4 maça çıkan 29 yaşındaki kaleci, bir karşılaşmada kalesini gole kapatırken, Gaziantep FK karşısında Paul Onuachu'ya asist yaptı.

İngilizler yazdı: Trabzonspor 4 maça çıkan Onana için kararını verdi - 1. Resim

TRABZONSPOR BONSERVİSİ ALABİLİR

Kiralık sözleşmesi gereği sezon sonunda Manchester United'a dönecek olan Andre Onana’nın takımdaki geleceği henüz netleşmedi. İngiliz basınından The Sun’da yer alan habere göre; Trabzonspor'un Onana'nın bonservisini almak istiyor. Haberde, Karadeniz kulübü ile Manchester United arasındaki anlaşmada 'opsiyon' ya da 'zorunlu satın alma' maddesinin bulunmadığı aktarıldı.

İngilizler yazdı: Trabzonspor 4 maça çıkan Onana için kararını verdi - 2. Resim

HAFTADA 120 BİN STERLİN MAAŞ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen ve 2023 yılında bonservisi için Inter'e 50 milyon euro ödenen Andre Onana'ın, Premier Lig ekibi Manchester United’dan kazandığı haftalık 120 bin sterlin maaşın Trabzonspor açısından da sorun olmayacağı belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

