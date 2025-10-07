Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Onuachu ve Augusto, Trabzonspor'u sırtlıyor: 14 puanlık katkı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiliz ekibi Southampton'dan bonservisiyle transfer edilerek bir sezon aradan sonra yeniden Trabzonspor'a dönen Paul Onuachu ve Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto, Süper Lig'in ilk 8 haftasına damga vurdular. İki futbolcu, 13 gol kaydeden bordo-mavililerde 9 gol katkısı yaptı.

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında 13 gol kaydeden Trabzonspor'da Paul Onuachu 6, Felipe Augusto 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Böylece Onuachu ve Augusto, bordo-mavililerde gollerin yüzde 70'lik bölümünü kaydederek, takımın skor yükünü çeken isimler oldu.

Onuachu ve Augusto, Trabzonspor'u sırtlıyor: 14 puanlık katkı - 1. Resim

14 PUANA DİREKT KATKI

Ligde 17 puanla 2'nci sırada bulunan Trabzonspor, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda 14 puan kazandı. Bordo-mavili takım, 2 oyuncunun gol attığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmedi.

ONUACHU LİGDE ZİRVEDE

Paul Onuachu, ilk 8 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırarak, ligde en fazla gol atan oyuncu oldu. Onuachu, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü kaydetti. Onuachu, 1-1 biten ligin 4'üncü haftasındaki Samsunspor ve 6'ncı haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti. Nijeryalı santrfor, 7'nci hafta Trabzonspor'un deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol, son oynanan 4-0'lık Zecorner Kayserispor maçında da bir gol kaydetti.

Onuachu ve Augusto, Trabzonspor'u sırtlıyor: 14 puanlık katkı - 2. Resim

AGUSTO'NUN GOLLERİ

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto, Süper Lig'in 2'nci haftasında 1-0 galip gelinen Kasımpaşa deplasmanında takımına 3 puanı getiren isim oldu. Augusto, ligin son 2 haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor maçında da rakip fileleri birer kez havalandırdı. Onuachu ligin son 3 haftasında, Augusto da son 2 haftasında art arda rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Onuachu ve Augusto, Trabzonspor'u sırtlıyor: 14 puanlık katkı - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Papa Leo geliyor! Türkiye ziyareti için tarih belli oldu
