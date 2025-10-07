Onuachu ve Augusto, Trabzonspor'u sırtlıyor: 14 puanlık katkı

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında 13 gol kaydeden Trabzonspor'da Paul Onuachu 6, Felipe Augusto 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Böylece Onuachu ve Augusto, bordo-mavililerde gollerin yüzde 70'lik bölümünü kaydederek, takımın skor yükünü çeken isimler oldu.

14 PUANA DİREKT KATKI

Ligde 17 puanla 2'nci sırada bulunan Trabzonspor, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda 14 puan kazandı. Bordo-mavili takım, 2 oyuncunun gol attığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmedi.

ONUACHU LİGDE ZİRVEDE

Paul Onuachu, ilk 8 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırarak, ligde en fazla gol atan oyuncu oldu. Onuachu, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü kaydetti. Onuachu, 1-1 biten ligin 4'üncü haftasındaki Samsunspor ve 6'ncı haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti. Nijeryalı santrfor, 7'nci hafta Trabzonspor'un deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol, son oynanan 4-0'lık Zecorner Kayserispor maçında da bir gol kaydetti.

AGUSTO'NUN GOLLERİ

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto, Süper Lig'in 2'nci haftasında 1-0 galip gelinen Kasımpaşa deplasmanında takımına 3 puanı getiren isim oldu. Augusto, ligin son 2 haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor maçında da rakip fileleri birer kez havalandırdı. Onuachu ligin son 3 haftasında, Augusto da son 2 haftasında art arda rakip fileleri havalandırmayı başardı.