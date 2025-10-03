Trabzonspor maçındaki kararı gündem olmuştu! Arda Kardeşler'in cezası açıklandı

SPOR SERVİSİ - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir TV programında cevap veren Arda Kardeşler ile ilgili karar belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 1-1 sonuçlanan Trabzonspor - Gaziantep FK maçında bir faul sonrası ev sahibi ekibin atağını kesen tecrübeli hakeme 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

2 MADDEDEN CEZA GELDİ

PFDK'nın 2 Ekim tarihli toplantısının ardından TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Üst Klasman Hakemi ARDA KARDEŞLER’in, MHK Talimatı’nın 40/a ve FDT’nin 25/2. maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

MHK Talimatı 40/a maddesi: Geçerli mazereti olmadan ısrarlı olarak görev kabul etmeyen, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunan, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen görsel, işitsel, yazılı (internet dahil) ve sosyal medyada futbol ve hakem yorumculuğu yapan sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunan kurul üyeleri hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları Disiplin Kurulları tarafından iptal edilebilir, hak mahrumiyeti cezası verilebilir.

Futbol Disiplin Talimatı 25/2 maddesi: Hak mahrumiyeti cezası süreli veya sürekli olarak verilebilir. Süreli hak mahrumiyeti cezası 15 günden az, 3 yıldan fazla olamaz. 3 yıldan fazla hak mahrumiyeti cezası, sürekli hak mahrumiyeti cezası olarak nitelendirilir. Bir kararla hükme bağlanan cezaların toplamı 3 yıldan fazla olursa, bu cezalar sürekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir.

ARDA KARDEŞLER NE DEMİŞTİ?

Arda Kardeşler, "TFF başkanının ‘hata değil, planlı bir eylem’ demesi benim için çok yaralayıcı. Keşke bunları söylemeden önce benimle iletişime geçseydi. Bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. 'Planlı eylem' denmesi beni hedef gösterdi. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım. Yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi" ifadelerini kullanmıştı.