Kural hatası çok konuşulmuştu! PFDK'dan Sakaryaspor'a 'hükmen mağlubiyet' cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1'inci Lig'de 29 Eylül Pazartesi günü oynanan Sakaryaspor - Sivasspor maçıyla ilgili kararını verdi. Talimatlara ayrkırı şekilde sahada aynı anda 7 yabancı futbolcu oynatan Sakaryaspor, 3-0 hükmen mağlubiyet cezası aldı.
Trendyol 1'nci Lig'in 8'inci haftasında oynanan Sakaryaspor - Sivasspor maçı 0-0 sonuçlanırken; ev sahibi ekip, sahada 7 yabancı futbolcuya yer vermesi sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Disiplin Kurulu, merak konusu olan kararını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan duyuruda, "Sakaryaspor'un, 29.09.2025 tarihinde oynanan Sakaryaspor - Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1'nci Lig müsabakasında, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/d maddesi uyarınca (0-3) hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.
Bu kararın ardından Sivasspor, puanı 11'e yükseldi. Kırmızı-beyazlılar, TFF 1'inci Lig'de 11'inci sıraya yükseldi.
