Kural hatası çok konuşulmuştu! PFDK'dan Sakaryaspor'a 'hükmen mağlubiyet' cezası

Kural hatası çok konuşulmuştu! PFDK'dan Sakaryaspor'a 'hükmen mağlubiyet' cezası

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1'inci Lig'de 29 Eylül Pazartesi günü oynanan Sakaryaspor - Sivasspor maçıyla ilgili kararını verdi. Talimatlara ayrkırı şekilde sahada aynı anda 7 yabancı futbolcu oynatan Sakaryaspor, 3-0 hükmen mağlubiyet cezası aldı.

Trendyol 1'nci Lig'in 8'inci haftasında oynanan Sakaryaspor - Sivasspor maçı 0-0 sonuçlanırken; ev sahibi ekip, sahada 7 yabancı futbolcuya yer vermesi sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Disiplin Kurulu, merak konusu olan kararını açıkladı.

Kural hatası yapmıştı: Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası! - 1. Resim

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan duyuruda, "Sakaryaspor'un, 29.09.2025 tarihinde oynanan Sakaryaspor - Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1'nci Lig müsabakasında, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/d maddesi uyarınca (0-3) hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kural hatası yapmıştı: Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası! - 2. Resim

Bu kararın ardından Sivasspor, puanı 11'e yükseldi. Kırmızı-beyazlılar, TFF 1'inci Lig'de 11'inci sıraya yükseldi.

