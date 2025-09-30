Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TFF'ye kural hatası başvurusu: Hükmen galibiyet

Kaynak: İHA / AA
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na "kural hatası" için başvuru yapma kararı aldı.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig’de Sakaryaspor ile deplasmanda berabere kaldıkları mücadelenin ardından kural hatası için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuru yapma kararı aldı.

Trendyol 1. Lig’de Sivasspor’un Sakaryaspor ile oynadığı maç sonrası sahadaki kural ihlali gündem oldu.

Karşılaşma sırasında Sakaryaspor’un aynı anda sahada 7 yabancı oyuncuya yer vermesi, kural ihlali tartışmalarını beraberinde getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurallarına göre Trendyol 1. Lig’de bir takımın sahada en fazla 6 yabancı oyuncu ile mücadele etmesine izin veriliyor.

3-0 HÜKMEN GALİBİYET 

Durumu tespit eden Özbelsan Sivasspor yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuru yapma kararı aldı. Başvurunun ardından TFF’nin, kural ihlalinin tespit edilmesi durumunda karşılaşmayı Sivasspor lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil etmesi bekleniyor.

BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yapan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü ve Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kural hatasına dair bir açıklama yapmadı.

Sütlü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerini 4-4-2 kompakt savunmayla karşılamak istediklerini belirterek, "Çünkü savunma arkası koşularda çok daha fazla hareketliliği analizlerle gördüğümüzde önce bunu engellemeye çalıştık. Daha sonra maçın ilk yarısında bir sefer yapabildiğimiz mevkisel rotasyonlarla blok arasında topla buluşup hücum organizasyonlarını planlamıştık ama bunu bir kere gerçekleştirebildik." diye konuştu.

Sütlü, 1 haftalık süreçte hem eksiklerini hem de oyuna olarak formasyonla alakalı çalışmalar yaparak maça hazırlanacaklarını dile getirerek, "İkinci yarıda iç sahadaki gücümüzü ortaya koymak için riskler aldık. Atamadığımız 2-3 pozisyon ve oyun olarak eksiklerimiz var. Bunlar üzerine çalışma fırsat bulamadık 3 gündür maç oynuyoruz." dedi.

ÖZBELSAN SİVASSPOR CEPHESİ

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise kendileri için ligin 4. haftadan sonra başladığını aktardı.

Korkmaz, 4 maçtır gol yemediklerini belirterek, "Çok baskı yemiyor, rakibe fırsatlar vermiyoruz ama daha olgun oynayan tarafız. Bugün daha fazla topa sahiptik ama sahip olduğumuz toplarla gerçekçi ataklar üretmek durumundayız. Hücumda pozisyon üretmek, taktiksel, stratejik tarafları kadar biraz da motivasyon işidir." ifadelerini kullandı.

Takımda olgunlaşan şeylerin olduğunun altını çizen Korkmaz, şunları kaydetti:

"Deplasmandan gol yemeden puanlarla dönüyoruz, içeride maç alıyoruz. Rakibe çok fazla alan ve pozisyon vermiyoruz. Topa daha fazla sahibiz ama sahip olduğumuz topu daha iyi kullanmamız gerekiyor özellikle üçüncü bölgede. Bu noktada sahada hem taktiksel olarak daha fazla çalışacağız hem de oyuncuların iştahlı ve motive olmaları için farklı çalışmalar yapacağız."

