CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile CHP'ye arınma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "CHP kimliği yolsuzlukla anılamaz." dedi. Kılıçdaroğlu, bugün iddianamelerde adı geçen kişilerin de yargıya gidip aklanmaları gerektiğinin altını çizdi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam yayınladığı videoyla CHP yönetimine arınma çağrısında bulunmuştu. CHP'deki rüşvet skandalına değinen Kılıçdaroğlu, "CHP rüşvetle, rüşvet çarkının mütehattileriyle anılamaz bir araya gelemez. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir" demişti. Partinin İmralı kararı hakkında da konuşan eski lider "Devletin menfaati için sürecin içinde olmak zorunda, risk almalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL AÇIKLAMALAR

Kılıçdaroğlu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuştu. TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturmaları ve Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün yeni ofisinde ziyaret ettiğini söyleyen Fatih Atik, "Biraz rahatsızdı Kemal Bey, biraz üşütmüş" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun karalama kampanyalarına, 'ihraç edilsin' diye atılan tweetlere çok üzüldüğünü söyleyen Atik, "Kemal Bey, 'Adımı hiçbir zaman akçeli işlere karıştırmadım' dedi." diye konuştu.

'Niye böyle bir şey yaptınız ' sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, "Çektiğim videodan sonra karşı karşıya kaldığım bu linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum. Ben tüccar değilim, müteahhit değilim, iş adamı değilim. Uzun yıllar bürokraside görev yaptım. Devletin işleyişini çok iyi bilen birisiyim. Büyük bütçeler yönettim ama adım şaibeyle anılmadı. Adım akçeli işlere bulaşmadım. Çocuklarımı da akçeli işlere bulaştırmadım. Sadece benim değil CHP kurumsal kimliğinin de yolsuzlukla anılamaz." dedi.

"CHP'nin yolsuzlukla anılmamasını söylememden daha doğal ne olabilir ki." diyen Kılıçdaroğlu linç kampanyasına anlam veremediği belirtti.

Kılıçdaroğlu, "İddianameler ortada, ne söylememi bekliyorlar ki. Bu arkadaşlar rüşvetlerle anılabilir bir sorun yok mu dememi bekliyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

"YARGI KARŞISINDA, AKLANIP GELSİNLER"

Kendi dönemindeki yolsuzluk iddialarında adı geçenlerin aklanmasını istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ben iddialarla ilgili komisyon görevlendirdim. Yargıya gidip aklanmalarını istedim. Ve bu arkadaşlar yargıya gidip tek tek aklandılar." dedi.

Bugün adı iddianamelerde adı geçen kişilerin de yargı karşısında aklanmaları gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "CHP yolsuzluk iddialarına kalkan edilecek bir parti değildir. Bu arkadaşlar gidip aklansınlar gelsinler, görevlerine devam etsinler. " değerlendirmesinde bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecine de ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Terörsüz Türkiye sürecini siyasi bir hareket olarak değil, bir devlet projesi olarak değerlendirerek "Böyle sıcak bir atmosferde Türkiye, Suriye'yi başka bir ülkenin egemenliğine bırakamaz. Türkiye'nin Orta Doğu'da karşı karşıya olduğu ülke ve bertaraf edilmesi gereken tehlike İsrail ve ABD." dedi.

""CHP'DEN BEKLENEN BU SÜREÇTE SİYASET ÜRETMESİDİR"

Heyetin İmralı'ya gitmesine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu "Benim ve toplumun CHP'den beklentisi bu süreçte siyaset üretmesidir. CHP öncü davranmalı. Bu devlet projesine kurucu parti olarak destek vermelidir. CHP, Kürt seçmen ile arasına mesafe koymamalı" sözlerini kullandı.

