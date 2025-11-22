CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sessizliğini paylaştığı videoyla bozdu. CHP'deki rüşvet skandalına değinen Kılıçdaroğlu, "CHP rüşvetle, rüşvet çarkının mütehattileriyle anılamaz biraraya gelemez. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir" dedi. Partinin İmralı kararı hakkında da konuşan eski lider "Devletin menfaati için sürecin içinde olmak zorunda, risk almalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu uzun soluklu sessizliğine sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla son verdi. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu hem partideki rüşvet skandalları hem de İmralı kararı hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

CHP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisidir. Aynı zamanda devleti ve cumhuriyeti de koruma iradesinin ta kendisidir. Sıradan bir parti değildir.

Partimizin iki büyük misyonu vardır.

"DERHAL ARINMALI"

Birincisi: Siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sormak için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasetçi savrulabilir, rüşvet sarmalına bulanabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum.

Ama CHP rüşvetle, rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz bir araya gelemez. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. CHP aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.

"CHP ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

İkincisi: CHP, devlete istikamet çizer. Türk Cumhuriyeti at sürdüğü şehirlerde sıkışamaz. Sıkışıklığa gelemez. CHP Ortadoğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır.

Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası