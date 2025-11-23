Yemezler CHP!

Şunca sene bir kere bile “PKK silah bıraksın, kendini feshetsin” deme…

PKK’ya silah bıraktırma şartlı ‘çözüm süreci’ nin akamete uğraması için FETÖ’nün bütün provokasyonlarına çanak tut…

nin akamete uğraması için FETÖ’nün bütün provokasyonlarına çanak tut… Silah bırakmaya yanaşmayan PKK’nın siyasi kolu ile 7 Haziran 2015 seçimlerinde kol kola ol, “Birlikte iyi salladık” diye övün…

seçimlerinde kol kola ol, diye övün… PKK yeniden şehirlerde bombalar patlatıp, askerimize, polisimize ve sivillere saldırırken terör örgütünün siyasi koluyla birlikte koalisyon hükûmeti kurmaya çalış…

kurmaya çalış… CIA ve Mossad, DEAŞ bahanesiyle Suriye sınırımızda PKK’ya teröristan kurdurmaya çalışırken tam siper YPG’ye destek ol…

Kandil ülkemizi özerklik adı altında bölmeye çabalarken, çıkarılan yeni terörle mücadele kanununa muhalefet et…

adı altında bölmeye çabalarken, çıkarılan yeni terörle mücadele kanununa muhalefet et… 792 askerimizi ve polisimizi şehit verdiğimiz çukur-hendek operasyonlarında örgütün siyasi kolu HDP ile ağız birliği et, bir kere bile “Siz ne yapıyorsunuz?” deme…

deme… Terör örgütüne Suriye’de yapılan bütün operasyon tezkerelerine Meclis’te “hayır” oyu ver, Mehmetçiğe moral için sınıra giden sanatçılara bile demediğini bırakma…

PKK/YPG’ye destek olmak için FETÖ’nün MİT tırı ihanetinin yıllarca sözcülüğünü yapıp; kendi devletini Suriye’de DEAŞ’a yardım ediyormuş, onlara silah yolluyormuş yalanları ile doğrudan hedef al…

2018’de HDP ile birlikte Türkiye’yi bölüp parçalamak üzerine kurulu anayasa taslağına imza at, “Her evden bir oy CHP’ye, bir oy HDP’ye” kampanyaları düzenle…

imza at, kampanyaları düzenle… Seçim meydanlarında terör örgütünün paçavrası ve Öcalan’ın fotoğraflarını Atatürk fotoğraflı Türk bayrakları ile birlikte sallandırmaktan hiç yüksünme…

2015’de olduğu gibi, 2017 referandumunda, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 2019 Mahallî seçimlerinde, 2023 Cumhurbaşkanlığı oylamasında, 2024 Yerel seçimlerinde terör örgütünün siyasi kolu ile tam mutabakat hâlinde sandığa git…

Kent Uzlaşısı adı altında CHP belediyelerine terör yandaşlarını doldur…

Kandil’deki terörist elebaşları yıllarca doğrudan CHP’ye çağrıda bulunsun, talimatlar yağdırsın, bir kere bile “Sen kimsin ki bana talimat veriyorsun” diyeme…

diyeme… Yıllardır terör örgütünden çocuklarını isteyen Diyarbakır Anneleri’ni bir defa bile ziyaret etme…

Orman yakan teröristleri dahi sahiplen, terör örgütüne gıkını çıkarma…

Türkiye’de terörün kökünü kazıyan İHA ve SİHA’lara demediğini bırakma, PKK/YPG’yi terör örgütü olarak görmediğini utanmadan ekranlarda tekrarla…

Ne zaman ki devlet, Türkiye’de terörü tamamen bitirsin, Irak’ta kıpırdayamaz hâle getirsin, Suriye’deki teröristan umutlarını söndürsün, silahları tamamen bırakıp kendini lağvetmesi ve bu kan davasının bitmesi için örgütün elebaşına çağrı yaptırsın…

Hooop, CHP bir anda milliyetçiliğe soyunuversin (!)

***

Neymiş, terör örgütünün bitişine yasal zemin hazırlayacak olan komisyon üyelerinin, sürece öncülük eden teröristbaşı Öcalan’la görüşmesine karşılarmış, İmralı’ya gitmeyeceklermiş.

PKK askerimize-polisimize saldırırken milletvekillerinin Kandil’deki terörist elebaşları ile görüşmesine, terörist cenazesine omuz vermesine karşı değillerdi oysa!

Teröristler Türkiye’yi kan gölüne çevirdiğinde hiç böyle bir hassasiyetleri yoktu, ama -örgüt kendini lağvettiği, silah bıraktığı için- şimdi var!

Zannedersiniz Erdoğan ve Bahçeli kendi tabanlarından oy kaybetme pahasına terörü bitirmeye çalışmıyor da, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gibi “PKK silah bırakmaz kardeşim” deyip, sonra da oy avcılığı için terör örgütüne arka çıkıyor!

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun sözü geldi aklıma…

Sen nasıl bir belasın CHP?

