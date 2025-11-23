Nu Teknoloji geliştirdiği teknoloji ile şehir içi aydınlatma direklerini kendi elektriğini üretebilen güneş enerjisi santrallerine dönüştürüyor. ‘Her direk bir GES’ yaklaşımıyla tasarlanan bu sistemde, şehir aydınlatma direklerine entegre edilen fotovoltaik paneller ve mikroinverter modülleri, şebekeden tamamen bağımsız çalışıyor.

ÖMER TEMÜR - Gündüz üretilen elektrik mikro ölçekte depolanarak, gece boyunca aydınlatma için kullanılıyor. Sistemin haberleşme altyapısı ise non-cellular 5G (DECT NR+) teknolojisiyle sağlanıyor. Her bir inverter, SIM karta ihtiyaç duymadan diğer birimlerle kablosuz olarak iletişim kuruyor. Böylece merkezî bir veri platformuna sürekli veri aktarımı sağlanırken; sistemin enerji üretimi, arıza durumu, sıcaklık seviyesi ve genel performansı da anlık olarak izlenebiliyor.

Nu Teknoloji CEO’su Erkut Alkaya Türkiye’de 13 milyon aydınlatma direğinin bulunduğunu belirterek “Bu sistemle direkleri dönüştürerek yılda yaklaşık bir milyar dolarlık bir yük, kamu bütçesi üzerinden kaldırılabilir” dedi.

ÖMER TEMÜR

Haberle İlgili Daha Fazlası