Affedersiniz, CHP’nin içine ettiler!

Mecazi olarak değil, bu sefer gerçekten yaptılar!

Para kulelerinde gördüğümüz rüşvetle alınan bina var ya hani İstanbul’da, şimdi Gürsel Tekin’in kullandığı…

Rüşvet ve yolsuzluk paraları ile delegeleri satın alarak CHP’yi ele geçiren Ekrem İmamoğlu ile suç ortağı Özgür Özel’in adamları, çarşamba gecesi, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Binası’na gitti.

Acil çıkış kapısından binaya giren grubun hedefinde, İstanbul İl Kongresi’nde dönen dolaplar sebebiyle mahkeme tarafından Çağrı Heyeti Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin’in çalışma odası vardı.

Yaptıkları iğrenç ötesi ama, affınıza sığınarak anlatmam lazım…

Tekin'in ve heyet üyelerinin odalarına dışkılarını yaptılar, sonra da pantolonlarını toplayıp, binadan ayrıldılar.

Evet, inanılması zor, akıl alır gibi değil, lakin CHP’de rezilliğin vardığı yer işte bu.

CHP’de yedikleri-içtikleri yetmedi, şimdi yediklerini de CHP’nin yönetildiği makam odalarına bırakmaya başladılar!

***

Sabah binaya geldiklerinde iğrenç manzarayla karşılaşan Gürsel Tekin ve Çağrı Heyeti üyeleri şikâyetçi oldu, polis rapor tuttu.

Yedikleri haram paralar gibi, çıkardıkları da resmî kayıtlara girdi.

Bu kadarını bile aklımız almazken, bundan ötesi artık ne olur, orasını tahmin etmemiz hiç mümkün değil.

Gürsel Tekin“Daha önce de yaşadığımız olumsuzluklar oldu, ‘kol kırılır, yen içinde kalır’ anlayışıyla meseleyi çözmeye çalıştık. Ama bardağı taşıran çok çirkin meseleler olunca şikâyetçi olduk" demiş.

Oysa daha neler olmadı ki CHP’de…

Parti otobüsünde tacizler, parti binasında tecavüzler…

Erkek erkeğe rezillikleri ifşa olanlar, evli sekreteri ile birlikte olanlar…

Hiçbiri bardağı taşırmadı ne yazık ki, fakat bu içerideki rezilliklerin vardığı boyutu gözler önüne serdi.

Olanların hiçbiri şaka değil, uydurma değil, safsata değil… Şu eylemi yapanların pantolonlarını indirdikleri anda ortaya çıkan manzara kadar gerçek.

İşte CHP’nin ülkemize sunduğu aydınlık ve çağdaşlık da diyebilirsiniz belki!

En azından bir kısmı için öyle… Hem de resmî belgeli!

Peki gerçeğiçıplakolarak ortaya koyan bu çağdaş …’lerden bu millete hayırlı bir iş çıkar mı?

​Ne çıktığı ortada değil mi?

