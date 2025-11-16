Bu yıl ülke genelinde 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA’yı yangınlarda kullanmak için hazırda bulundurduklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın söndürme aracı kiralanmasına son vermek için envanterin millîleştirilmesi kararı alındığını kaydetti. Bakan Yumaklı “Kendi hava gücümüzün oluşturulması kapsamında 20 yangın söndürme uçağı, 3 yangın söndürme helikopteri, 1 havadan yangın yönetim uçağı ve 12 İHA satın alınmış olup ayrıca 8 yerli ve millî yangın söndürme helikopteri için TUSAŞ ile sözleşme imzalandı” dedi.

CEMAL EMRE KURT - Planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan’da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi ve bir pilotun şehit olması gözleri envanterdeki yangın söndürme araçlarına çevirdi. Milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hava filosunun güçlendirileceğini ve kiralık araç devrinin sona ereceğini açıkladı. Bakan Yumaklı, 2025 yılı orman yangınlarıyla mücadele planı kapsamında 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA’nın hâlihazırda bulundurulduğunu, kiralama ihtiyacını ortadan kaldırmak için de envanterin millîleştirilmesi yönünde karar aldıklarını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

KİRALAMA SONA ERİYOR

Yumaklı, oluşturulan yeni hava gücüne ilişkin şu bilgileri paylaştı: Bakanlığımız tarafından kendi hava gücümüzün oluşturulması kapsamında; 20 adet yangın söndürme uçağı, 3 adet yangın söndürme helikopteri, 1 adet havadan yangın yönetim uçağı (OTAĞ) ve 12 adet İHA satın alınmış olup ayrıca 8 adet yerli ve millî yangın söndürme helikopteri üretebilmesi için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile sözleşme imzalandı. 2002’de 73 ton olan su atma kapasitesi bu yıl 438 tona yükseldi. Hava ve kara araçlarımızın yangınlara daha kısa sürede ve daha etkin bir şekilde müdahale edebilmesi için inşa edilen 4 bin 796 havuz ve gölet kullanıma hazır hâle getirildi.

134 BİN GÖNÜLLÜ VAR

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesinde geniş bir insan kaynağının da görev yaptığını belirten Yumaklı “Sahada 15 bin 500 yangın işçisi, 4 bin teknik personel, 5 bin 500 orman muhafaza memuru ve 134 bin gönüllü görev alıyor. Ayrıca 184’ü akıllı kule olmak üzere 776 gözetleme kulesi, 1.786 arazöz, 2 bin 742 ilk müdahale aracı, bir adet yangın mobil harekât merkezi yönetim aracı ve 831 iş makinesi envanterde bulunuyor” ifadelerini kullandı.

161 BİN HEKTAR YENİLENDİ

On aylık orman yangını bilançosunun detaylarını açıklayan Yumaklı “Türkiye genelinde 1 Ocak-10 Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 2 bin 960 orman yangını meydana gelirken, bu yangınlarda toplam 81 bin 420 hektar alan etkilendi. Orman yangınının nedenlerine göre sayısal dağılıma bakıldığında yüzde 42’si ihmal ve dikkatsizlik, yüzde 4’ü kasıt, yüzde 14’ü kaza, yüzde 8’i doğal nedenler ve yüzde 32’si ise ‘sebebi kolluk kuvvetlerince araştırılan’ olarak kayıt altına alındı. 2020-2024 arasında meydana gelen yangınların ardından yürütülen çalışmalar kapsamında 161 bin 102 hektar alanda tabii ve suni gençleştirme, endüstriyel ağaçlandırma ve rehabilitasyon uygulamaları gerçekleştirildi. Böylece yangın sonrası ekosistemlerin hızla iyileşmesi sağlandı” dedi.

MÜDAHALE SÜRESİ 11 DAKİKA

Riskli bölgelerde ilk müdahale araçları, arazözler ve ekiplerin 1.700 noktada konuşlandırıldığını belirten Yumaklı, 2003’te 40 dakika olan ilk müdahale süresinin 11 dakikaya düştüğünü, 240 bin kilometre orman yolunun bakımının da tamamlandığını bildirdi.

CÜNEYT AKÇATEPE

