Bakan Ersoy konser eleştirilerine cevap verdi: Ankara’da 16 milyon lira, Kültür Yolu’nda 800 bin!
CHP’li vekil sordu, Bakan Ersoy cevapladı: Ankara’nın 16 milyona yaptığı konseri biz 800 bine yapıyoruz. Festivallerin tamamı Sayıştay denetiminde.
- Bakan Ersoy, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya otel yangını faciasına ilişkin sorumluluktan kaçmadığını belirtti.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesislerde sınıflandırma ve tür denetimi yetkisi olduğunu ancak otel açma veya kapatma yetkisinin yerel yönetimlerde olduğunu açıkladı.
- 2019'daki yönetmelik değişikliğinden sonra bakanlığın talebiyle 4 bin 380 civarında otelin kapatıldığını bildirdi.
- Mevzuat karışıklığını gidermek ve güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla basit belgeli tesislere işletme belgesi zorunluluğu getirecek bir yasa teklifi önerdi.
- Yabancı turistlerden elde edilen gecelik gelirin 2017'den bu yana %41 artarak 117 dolara ulaştığını ve Kültür Yolu Festivallerinin maliyetlerinin düşük olduğunu savundu.
ESMA ALTIN ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasına ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevapladı. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili sorumluluktan kaçmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, “Ben de bir baba olarak aynı acıları ve üzüntüleri yaşıyorum” dedi. Ersoy, bir işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan ve yolcu ziyaretleri başladıktan sonra bakanlığın devreye girdiğini hatırlatarak, “Tesislerde sınıflandırmayla ve türle ilgili denetleme yetkimiz var ve bu denetimleri yapıyoruz. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığının bir oteli açma veya kapatma yetkisi yok. Eksiklik tespit edilirse kapatma talebini ruhsatı veren yerel yönetimden isteyebiliyoruz” açıklamasında bulundu.
4 BİNDEN FAZLA OTEL KAPATILDI
Bakanlık olarak denetimlerde ciddi adımlar atıldığını belirten Ersoy, “2019’daki yönetmelik değişikliğinden sonra bakanlığımızın talebiyle kapatılan otel sayısı 4 bin 380 civarında” dedi. Tesis denetimlerinin azaldığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Ersoy “Yangınla ilgili sorumluluktan kaçıyorsunuz denildi. Tam tersine, geldiğim günden beri bakanlığım sorumluluk almaya çalışıyor. Yeni açılacak otellere belediye artı işletme belgesi şartı getirildi. Şu an 7 bin 940 işletme belgeli ve 13 bin 500 civarında basit belgeli otelimiz bulunuyor” ifadelerini kullandı. Kartalkaya’daki olayın ardından mevzuat karışıklığını gidermek için yasa teklifi önerdiğini söyleyen Ersoy, “Bu yasal değişiklik tek başıma yapacağım bir şey değil, muhalefetin de destek vermesi gerekiyor. Basit belgeli tesislere süre verelim, bu süre içinde işletme belgesine geçme mecburiyeti getirelim. Bu yangınla ilgili ‘Önlem alalım’ diyoruz ya, ilk önlem burada başlıyor” dedi. Ersoy, yabancı turistlerden elde edilen gecelik gelirlerin artmadığı yönündeki iddialarla ilgili de “2017’de 83 dolar olan gecelik gelir, bu yıl tahminî 117 dolarla kapanacak. Yüzde 41 artış var” bilgisini paylaştı.
FESTİVAL MALİYETİ DÜŞÜK
Öte yandan Kültür Yolu Festivallerinin maliyetiyle ilgili eleştirilere de cevap veren Ersoy, festivallerin Sayıştay tarafından denetime tabii olduğunu dile getirdi. Festival konserlerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir konsere harcadığı paranın çok altında olduğuna dikkat çeken Ersoy, “Ankara Büyükşehir’de 16 milyon lira iken bizim maliyetimiz 800 bin liraydı. Bunun içinde sahne de dâhil. Sanatçılar kaşe ücretlerinin çok düşüğüne geliyor” dedi.