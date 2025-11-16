CHP’li vekil sordu, Bakan Ersoy cevapladı: Ankara’nın 16 milyona yaptığı konseri biz 800 bine yapıyoruz. Festivallerin tamamı Sayıştay denetiminde.

ESMA ALTIN ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasına ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevapladı. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili sorumluluktan kaçmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, “Ben de bir baba olarak aynı acıları ve üzüntüleri yaşıyorum” dedi. Ersoy, bir işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan ve yolcu ziyaretleri başladıktan sonra bakanlığın devreye girdiğini hatırlatarak, “Tesislerde sınıflandırmayla ve türle ilgili denetleme yetkimiz var ve bu denetimleri yapıyoruz. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığının bir oteli açma veya kapatma yetkisi yok. Eksiklik tespit edilirse kapatma talebini ruhsatı veren yerel yönetimden isteyebiliyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakan Ersoy konser eleştirilerine cevap verdi: Ankara’da 16 milyon lira, Kültür Yolu’nda 800 bin!

4 BİNDEN FAZLA OTEL KAPATILDI

Bakanlık olarak denetimlerde ciddi adımlar atıldığını belirten Ersoy, “2019’daki yönetmelik değişikliğinden sonra bakanlığımızın talebiyle kapatılan otel sayısı 4 bin 380 civarında” dedi. Tesis denetimlerinin azaldığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Ersoy “Yangınla ilgili sorumluluktan kaçıyorsunuz denildi. Tam tersine, geldiğim günden beri bakanlığım sorumluluk almaya çalışıyor. Yeni açılacak otellere belediye artı işletme belgesi şartı getirildi. Şu an 7 bin 940 işletme belgeli ve 13 bin 500 civarında basit belgeli otelimiz bulunuyor” ifadelerini kullandı. Kartalkaya’daki olayın ardından mevzuat karışıklığını gidermek için yasa teklifi önerdiğini söyleyen Ersoy, “Bu yasal değişiklik tek başıma yapacağım bir şey değil, muhalefetin de destek vermesi gerekiyor. Basit belgeli tesislere süre verelim, bu süre içinde işletme belgesine geçme mecburiyeti getirelim. Bu yangınla ilgili ‘Önlem alalım’ diyoruz ya, ilk önlem burada başlıyor” dedi. Ersoy, yabancı turistlerden elde edilen gecelik gelirlerin artmadığı yönündeki iddialarla ilgili de “2017’de 83 dolar olan gecelik gelir, bu yıl tahminî 117 dolarla kapanacak. Yüzde 41 artış var” bilgisini paylaştı.

FESTİVAL MALİYETİ DÜŞÜK

Öte yandan Kültür Yolu Festivallerinin maliyetiyle ilgili eleştirilere de cevap veren Ersoy, festivallerin Sayıştay tarafından denetime tabii olduğunu dile getirdi. Festival konserlerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir konsere harcadığı paranın çok altında olduğuna dikkat çeken Ersoy, “Ankara Büyükşehir’de 16 milyon lira iken bizim maliyetimiz 800 bin liraydı. Bunun içinde sahne de dâhil. Sanatçılar kaşe ücretlerinin çok düşüğüne geliyor” dedi.

