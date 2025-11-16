Kasım 1981’den beri yayınlanan Türkiye Çocuk yerli ve millî kahramanlarıyla Türk çocuklarına tarihini, kültürünü, ülkesini sevdirdi; hayal dünyasını geliştirdi. 44 yıllık yayın hayatında çizgisini hiç bozmayan bu dergi, “En çok satan, en uzun soluklu çocuk dergisi” olarak basın tarihinde müstesna bir yer edindi.

FATİH SELEK - Düşünür Epictetus “Kişinin ana vatanı çocukluğudur” der. İleride nerede yaşanırsa yaşasın çocukluk unutulmaz. Bu tespite göre çocukluk hatıralarının araçları birer vatan toprağı sayılır. 1981’de yayın hayatına başlayan Türkiye Çocuk dergisi işte onlardan biridir. Dile kolay, tam 44 yıl. Türkiye bu süre zarfında çok badirelerden geçti. Ülke çağ atladı. Dünya değişti. O dönem hayal görünen nice şeyler bir bir gerçekleşti. Hatta ötesine bile geçildi. Türkiye Çocuk çıkmaya başladığında çocuk olanlar, toruna karıştı. Dergi, 80’leri, 90’ları büyüttü; Y, Z kuşağıyla buluştu, nesillere ulaştı.

Türkiye Çocuk 44 yaşında

İLK SAYIDA REKOR KIRILDI

1970 yılında Hakikat ismiyle yayın hayatına başlayan Türkiye gazetesi, 1980 darbesi sonrasında bir aile gazetesi olarak konumlandı. Rakipleri sansasyon ve müstehcenlikten tiraj devşirmeye çalışırken, ailelerin evine sokabileceği sakin bir liman olmayı tercih etti. Türkiye Çocuk da işte bu ulvi fikrin mahsulü olarak doğdu. Gazetemizin kurucusu rahmetli Enver Ören Ağabey, çocuk dergisi için Rahim Er Ağabey’i görevlendirdi. Ona “Kendi evladını nasıl yetiştiriyorsan, diğerlerini de öyle yetiştireceksin” diye talimat verdi. Bismillah denilip yola çıkıldığında takvim yaprakları 1981 yılının Kasım ayını gösteriyordu. İlk sayı 160 bin satıldı. Bu, çocuk dergileri arasında bir rekordu.

YERLİ KAHRAMANLARIMIZ

Takdim yazısını Enver Ağabey kendisi kaleme aldı. O yazıda şöyle diyordu: Bugün yazısıyla, çizgisiyle, yerli ve bizden olan bir dergiyle karşınıza çıkmış bulunuyoruz. Hikâye ve kıssalarımızda, doğruluğu, dürüstlüğü, resimli romanlarımızda kahramanlığı, mertliği, Yunus Emre’mizde Allah aşkını, gönül sevgisini bulacak. Mimar Sinan’ımızda Türkiye’mizi yeniden imara kalkacak, geçmiş ve geleceğimizle dergimizde kucaklaşacaksınız. Tarzanlar, şövalyeler, kovboylar ile değil, kendi kahramanlarımız ile heyecanlanacak, kendi duygularınızı yaşayacaksınız. Zira Türkiye gazetesi Çocuk dergisi Türk çocuğunun kendi dergisidir.

EN İYİ ARKADAŞ

Türkiye Çocuk büyük ilgi gördü. Derginin tirajı gazeteyi üçe dörde katladı. 5 bin tiraj beklenirken, 20 kat fazlası yakalandı. Dergi önceleri 15 günlüktü. 1985’te beşinci yılına girerken haftalık oldu. Millî Eğitim Bakanlığı Türkiye Çocuk’u okullara tavsiye etti. Bunu bir hakkı teslim olarak değerlendirdiklerini söyleyen Enver Ağabey, “Dergi de bir arkadaştır. Bugüne kadar gösterdiğiniz ilgi Türkiye Çocuk’un iyi arkadaş olduğunun delilidir. Zira bu dergiyi okuyanlar kendi millî ve manevi kıymetlere sahip çıkmakta, kendi öz kültürümüzle dolanmaktadır” diye yazdı. Derginin sloganı “En İyi Arkadaş” oldu. Türkiye Çocuk, tefrikalarla Osmanlı tarihini sevdirdi. Çizgi romanlar, karikatürler, masallar, hikâyeler, röportajlar, şiirler, bulmacalarla renkli bir dünya ördü. Bilimsel gelişmeleri aktararak çocukların hayal dünyasını geliştirdi.

KÜTÜPHANE KURDU

Türkiye Çocuk, ilk sayıdan itibaren çocuklara fahri muhabir kartı verdi. O karta sahip olan çocuklar arasından gazeteciler, yazarlar, çizerler, sanatçılar çıktı. 1986’da Türkiye Çocuk Kulübü kuruldu. Kulüp, Türkiye çapında derslerinde başarılı olan öğrencilere takdir belgesi verdi. Türkiye Çocuk Yayınlarıyla “Türk Sultanları Ansiklopedisi”, “Gönül Bahçesi”, “Rehber Ansiklopedisi” “Rehber İlmihâli”, “Türk Tarihinden Kahraman Çocuklar”, “Nasrettin Hoca Keloğlan’a İngilizce Öğretiyor” kitapları hediye edildi. Haftalık çıkan Türkiye Çocuk, 1999 yılında aylık periyotta yayınlandı.

YERLİ ÇİZERLERİN OCAĞI

1999 yılından 2018’e kadar yayın yönetmenliği yapan Ahmet Sırrı Arvas, derginin farkını şöyle anlattı: Türkiye Çocuk ilk yerli ve millî çizgi romanlarıyla basın tarihine geçti. Hızır Bey, Korkut Bey, Kara Murat, Bizim Can, Biyonik Zühtü, Çelik El gibi romanlar çocuklardan büyük ilgi gördü. Bilim kurgu romanları vardı. Türkiye Çocuk 1990’da ‘Fezada İki Türk’ diye bir bilim kurgu kaseti hediye etti. Yıllar sonra bir Türk uzaya çıktı. Yayınların temeline vatan, millet, bayrak sevgisi, tarih ecdat sevgisini oturttuk. Tommiks, Teksas çizgi romanlarının etkisinin azaldığı dönemde biz devreye girdik. Yerli çizerler de kendilerine bir mecra buldu. Zamanla Türkiye Çocuk’ta yazıp çizmek ayrıcalık oldu. Türkiye Çocuk’ta çizen daha kolay iş buluyordu. Samim Utkun, Tommiks ve Teksas’ın kapak ressamıydı. Ömer Muz, Suat Karadağ, Faruk Geç, Talat Güreli, Ragıp Derin, Mehmet Sevinç, Mustafa Kocabaş, İsa Efe, Muammer Erkul piyasanın tanınmış çizer takımıydı. Hepsi de uzun yıllar bizde çizdi.

ATA TOPRAKLARINDA

Tiraj bir dönem 135 bine kadar çıktı. Sadece Türkiye’de değil, Almanya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde de dağıtılıyordu. Azerbaycan’da 14 bin abonesi vardı. “Bizim Sınıf” diye bir karikatür ilavesi çıkardık. Yalnız bizim sınıftakiler Hababam Sınıfı’ndaki gibi haylaz değildi. Şakasını yapan ama merhametli, çalışkan, öğretmenine saygılı bir profil çizdik. Sonra sinema filmi olması için senaryosu yazıldı ama hayata geçmedi. Karikatür yarışması, “Anneme Mektup” yarışması düzenledik. Geziler yaptık. Çocukları Turgut Özal, Sakıp Sabancı gibi önemli isimlerle buluşturduk. Bestami Yazgan, Sadettin Kaplan, Seçkin Başkan gibi yazarların kitaplarını hediye ettik. Bir dönem tanınmış sinema oyuncusu Cüneyt Arkın köşe yazarımız oldu. Bugün okuyup bir yerlere gelmiş çok sayıda kişinin çocukluğuna dokunduğumuzu biliyoruz.

Türkiye Çocuk kâğıt krizlerine ve ekonomik problemlere rağmen 44 yılda yayın hayatına hiç ara vermedi. Çizgisini hiç bozmadı. 2018’den beri gazetemizle birlikte ücretsiz verilen dergi, 150 yıllık çocuk dergiciliği tarihinin en uzun soluklu mecmuası olarak bir geleneği geleceğe taşıyor. Nice yıllara…

CÜNEYT AKÇATEPE

