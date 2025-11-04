İhlas Pazarlama'ya yeni fabrika, yepyeni vizyon... Ahmet Mücahid Ören: Hedef 1 milyar dolar

Sektörünün en köklü firmalarından İhlas Pazarlama, üstün performans gösteren satış ekiplerini Antalya’da düzenlenen “Sahanın Kazananları” organizasyonuyla ödüllendirdi.

aşarılarından dolayı personeli tebrik eden İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, yıllık cirosu kısa sürede 100 milyon dolardan 400 milyon dolara çıkan İhlas Pazarlama’nın yeni hedefini açıkladı. Sektörde rakiplerinin bulunmadığını vurgulayan Ören “1 milyar dolarlık bir şirket olmak bizim için çok yakın bir hedef. Altı yedi sene öncesine bakın. Katlanarak nerelere geldiysek, gideceğimiz yer hiç uzak değil. Buna kalben inanın. Biz sizleri seviyoruz. Bu heyecanın parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ve eşi İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören de katıldı.

'SENEYE YENİ FABRİKAMIZDAYIZ'

Ahmet Mücahid Ören, ihracatta da rakipsiz olduklarının altını çizerek, yeni fabrikanın müjdesini verdi. Ören “1 milyar dolara ulaşırken satışlarımız, ürettiklerimiz artacak. Yeni ürünler ilave edeceğiz. İnşallah seneye kendi fabrikamızda olacağız. Çünkü artık her yer bize dar geliyor. Adres olarak düşündüğümüz birkaç farklı yer var, üzerinde çalışıyoruz. Bizi birlik ve beraberlik bu noktaya taşıdı. İnşallah hedeflerden, gönül birliğinden ayrılmadıkça fabrikalar da yaparız, milyarları da geçeriz” diye konuştu.

'YURT DIŞINDA DA BÜYÜYORUZ'

İhlas Ev Aletleri’nin satıldığı ülke sayısının artacağına işaret eden Ören “Ev Aletleri, ihracatla yeni ülkelerde, bizim buradaki modele benzer kapı kapı tanıtım yöntemiyle büyümeye devam ediyor. Yakında birkaç farklı ülkeye daha gireceğiz. Hem ihracatta, hem de ürünlerimizin Avrupa’da yeni ülkelerde büyümesinde, duyulmasında ciddi adımlar attık. Sadece Avrupa değil, başka coğrafyalar da var. İhracatta ve yurt dışındaki büyümeyle biiznillah rakipsiz bir yere doğru gidiyoruz. Geldiğimiz yer, gideceğimiz yerin işaretidir” dedi.

'FARKIMIZ, TECRÜBEMİZ'

İhlas Pazarlama’nın yılların birikimine sahip olduğunu, bu tecrübe ve birlik ruhunun kurumu rakiplerinden ayırdığını vurgulayan Ören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri ürünlerimizin benzerlerini yapabilir ama buradaki yakaladığımız heyecanı, tecrübeyi, ismi, bayrağı bir araya getiremezler. Bu bize has. İhlas dediğiniz zaman kapılar açılıyor, ‘buyurun gelin’ deniliyor. Bu itibar bir günde değil, senelerce üzerine ilave ederek, anlatarak, yorularak kazanılan bir şey. Bu kıymet, bizim bütün başarımızın anahtarı. Birliğimizin, beraberliğimizin ve bütünlüğümüzün nihayetidir bu itibar. Buna zarar verecek hiçbir şeye müsaade etmeyin. Böyle olduğu müddetçe Cenâb-ı Hak bizim önümüzü açmaya devam edecek ve bu başarılar artarak gelecek. Biz rakamları yükselteceğiz, çıtayı artıracağız."

“TÜRKİYE GAZETESİ HEP BİR NUMARA OLARAK KALACAK”

920 çalışanın ödüllendirildiği törende, İhlas Pazarlama’ya, dağıtımını gerçekleştirdikleri Türkiye gazetesi ile ilgili de yeni hedefler veren Ören “Türkiye gazetesi bayrağını yükseltmeye ve taşımaya devam ediyoruz. İhlas’ın temeli gazete. Her şey gazete için başladı, onunla bugünlere geldi. O size emanet bir bayrak. Bu bayrağı yere düşürmediniz. Bundan emin olarak söylüyorum; Türkiye’nin bir numaralı gazetesi Türkiye. Çünkü kimin evine, kimin dükkânına bıraktığınızı siz biliyorsunuz. Rakamları net, yaptığı iş ortada. Türkiye, yazdığıyla, söylediğiyle rakamlarıyla en itibarlı, en güçlü gazete. Bu da İhlas Pazarlama’nın bir şerefi. Evet, cirolarımız her geçen gün artıyor. Hedeflerimizi yükseltiyoruz, ama bayrağı da dalgalandırmaya devam ediyoruz ve edeceğiz” diye konuştu.

4 KITA 58 ÜLKEDE SATIŞ

İhlas Pazarlama ve İhlas Ev Aletleri, Türkiye’de 81 ildeki 586 noktada 263 Türkiye gazetesi dağıtım ve satış ofisi, 150 mağaza, 173 showroom ile hizmet veriyor. İhlas Holding’in göz bebeği şirketler, Almanya’dan Bulgaristan’a, Macaristan’dan Ermenistan’a, Pakistan’dan Hong Kong’a, Özbekistan’dan Azerbaycan’a dört kıtada, 58 ülkede satış yapıyor.