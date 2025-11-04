Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dikkat çeken Doğu-Batı farkı! İşte otomobil yaşı en genç ve yaşlı iller

Dikkat çeken Doğu-Batı farkı! İşte otomobil yaşı en genç ve yaşlı iller

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dikkat çeken Doğu-Batı farkı! İşte otomobil yaşı en genç ve yaşlı iller
Ekonomi Haberleri

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise Eylül 2025’te, 33 milyon 20 bin 263 adet oldu. Bu taşıtların %51,6'sını otomobil oluşturdu. Yapılan bir araştırma, illere göre otomobil yaş ortalamalarını da ortaya koydu. Buna göre Şırnak, Bingöl, Tunceli, Batman ve İstanbul ortalama otomobil yaşı en düşük olan iller oldu. Burdur, Kütahya, Karaman, Kastamonu ve Kırıkkale ise en yaşlı otomobil stokuna sahip şehirler…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Otomotiv sektöründe bu yıl sıfır ve ikinci el satışlar canlılığını korurken, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ocak-eylül döneminde 789 bin 627 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Sadece eylül ayında 196 bin 338 adet taşıt yollara çıkarken, bu taşıtların %40,9'unu otomobil oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise Eylül 2025’te, 33 milyon 20 bin 263 adet oldu. Bu taşıtların da %51,6'sını otomobil oluşturdu. Otomobillerin %40,1'i gri, %24,6'sı beyaz, %13,6'sı siyah renkli oldu. Yine bu araçların %29,6'sı 1300 ve altı, %23,3'ü 1401-1500 motor silindir hacminde oldu. 

İLLERE GÖRE OTOMOBİL YAŞLARI

Bu arada illerde otomobil yaş ortalamalarına dair bir araştırma yapıldı. Veri analiz platformu Lotus Finans tarafından yayımlanan bir araştırmaya göre, 2024 yılında Türkiye’de ortalama otomobil yaşı en genç iller ve yaşları şöyle sıralandı:

1-Şırnak: 6,2

2-Bingöl: 8,8

3-Tunceli: 9,0

4-Batman: 9,2

5-İstanbul: 9,5

6-Diyarbakır: 10,0

7-Hakkâri: 10,1

8-Siirt: 10,3

9-Mardin: 10,4

10-Muş: 10,8 

YAŞ ORTALAMASI YÜKSEK ŞEHİRLER

1-Burdur: 21,8  

2-Kütahya: 21,1

3-Karaman: 20,8

4-Kastamonu: 20,1

5-Kırıkkale: 20,0

6-Çorum: 19,8

7-Amasya: 19,8

8-Isparta: 19,7

9-Osmaniye: 19,5

10-Uşak: 19,3

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Araştırmada yer alan bilgilere göre; Doğu ve Güneydoğu’daki bazı illerde kayıtlı araç stokunun düşük olduğu, bu illerde yeni otomobil tescillerinin ortalama araç yaşını da hızla gençleştirdiği ifade edildi. 

İç Anadolu ve Batı Karadeniz hattında ise daha çok sayıda ikinci el araç stokunun olduğu ve bu eski araç stokunun, yaş ortalamasını da yukarıya çektiği aktarılıyor.

İstanbul’da ise kurumsal ve filo talepleri ile birlikte gelir seviyesinin de yüksek olması, 0-5 yaş bandındaki araç payını yükseltiyor. Diğer şehirlerde hane halkı gelirlerinin daha düşük olması ve yüksek kredi maliyetleri sebebiyle, mevcut araçları elde tutma süresinin uzadığı belirtiliyor.

Bu arada araştırmada, Türkiye’de ortalama otomobil yaşının ise 15,6 olduğu bildirildi.

