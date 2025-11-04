Witcher 5. sezon ne zaman? Final kararı gündemde

The Witcher 4. sezonun izleyiciyle buluşmasının ardından gözler 5. sezona çevrildi. Dizinin oyuncuları ve yapımcı ekibinin son günlerde yaptığı açıklamalar, 5. sezonun uzun bir bekleyiş olmadan yayınlanabileceği değerlendirmelerini güçlendiriyor.

WİTCHER 5. SEZON NE ZAMAN?

Netflix, 5. sezon için resmi bir yayın tarihi paylaşmadı ancak yapım ekibi sürecin hızla ilerlediğini belirtiyor. Jaskier karakterini canlandıran Joey Batey, 4. ve 5. sezonun 18 aylık dönemde aralıksız çekildiğini açıkladı. Bu bilgi, iki sezon arasında uzun bir zaman farkı olmayacağı yönündeki öngörüleri destekledi.

Netflix’in son dönemde bazı yapımlar arasında yayın aralıklarını kısaltma politikası da dikkate alındığında The Witcher 5. sezonun 2026’nın ilk yarısında izleyiciye sunulması ihtimali öne çıkıyor. Bu nedenle sezon tarihine ilişkin duyurunun yakın dönemde gelmesi beklenebilir.

WİTCHER FİNAL Mİ OLDU?

The Witcher’ın 5. sezonunun final sezonu olması bekleniyor. Yapımcı Lauren Schmidt Hissrich, 4. ve 5. sezonun tek bir hikaye akışı doğrultusunda planlandığını belirtti. Böylece ana olay örgüsünün 5. sezonda tamamlanması hedefleniyor. Oyuncu Laurence Fishburne de 5. sezonun kapsam olarak önceki sezonlardan daha büyük olacağını ifade etti.

4. sezon, birçok izleyici tarafından final öncesi hazırlık dönemi olarak değerlendirildi. Yayınlanan sezonda karakter bağlantılarının derinleştiği ve sonraki aşama için temel unsurların işlendiği sezonda, ana gelişmelerin büyük kısmının 5. sezona bırakıldığı görüldü.

WİTCHER 4. SEZON KAÇ BÖLÜM?

The Witcher 4. sezon toplam 8 bölümden oluşuyor ve tüm bölümler Netflix’te erişime açık durumda. Sezon boyunca işlenen olaylar serinin finaline zemin hazırlayan bir yapı izliyor.

Netflix bu sezonu ikiye bölmeden yayınladı ancak yapım ekibi, 4. ve 5. sezonun aynı üretim sürecinde tamamlandığını vurguluyor. Bu nedenle 4. sezonun sonunda birçok sorunun cevapsız kalması, izleyicileri doğrudan yeni sezonu beklemeye yönlendirdi.