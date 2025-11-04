Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
4 Kasım Baraj doluluk oranı! İstanbul barajlarındaki doluluk seviyesi yüzde kaç oldu? Yağışsız günler devam ediyor

4 Kasım Baraj doluluk oranı! İstanbul barajlarındaki doluluk seviyesi yüzde kaç oldu? Yağışsız günler devam ediyor

- Güncelleme:
4 Kasım Baraj doluluk oranı! İstanbul barajlarındaki doluluk seviyesi yüzde kaç oldu? Yağışsız günler devam ediyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yağışsız geçen günlerle beraber barajlardaki doluluk oranı gerilemeye devam ediyor. İSKİ'nin 4 Kasım Salı günü açıkladığı verilere göre, kentin genel baraj doluluk oranı merak konusu haline geldi. Bir önceki güne göre 0,18 oranında azalma yaşanırken, sonbahar yağışlarının yetersiz kalması su seviyesindeki düşüşü hızlandırdı. İşte, 4 Kasım baraj doluluk oranı...

Yağışların git gide azalmasıyla beraber İstanbul'daki barajlardaki su seviyeleri takip ediliyor. Kent genelinde bazı barajlardaki doluluk oranı gerilerken, bazı bölelerde ise seviyelerin sabit kaldığı gözlemleniyor. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 3 Kasım Pazartesi günü yüzde 22,54 olarak kaydedilmişti.

4 Kasım Baraj doluluk oranı! İstanbul barajlarındaki doluluk seviyesi yüzde kaç oldu? Yağışsız günler devam ediyor - 1. Resim

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK SEVİYESİ YÜZDE KAÇ OLDU? 

İSKİ tarafından paylaşılan son verilere göre, 4 Kasım 2025 itibarıyla İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 22,36 olarak paylaşıldı.

4 Kasım Baraj doluluk oranı! İstanbul barajlarındaki doluluk seviyesi yüzde kaç oldu? Yağışsız günler devam ediyor - 2. Resim

Düne kıyasla düşüş kaydedilen su seviyesi kritik seviyelere gelmeye devam ediyor. Geçen senelerde ise aynı tarihte baraj doluluk oranları şu şekilde kaydedilmişti;

3 Kasım 2025: %22,54

3 Kasım 2024: %31,15

3 Kasım 2023: %17,73

3 Kasım 2022: %40,02

3 Kasım 2021: %45,09

3 Kasım 2020: %29,59

3 Kasım 2019: %41,89

3 Kasım 2018: %49,74

3 Kasım 2017: %56,4

3 Kasım 2016: %37,67

3 Kasım 2015: %68,93

4 Kasım Baraj doluluk oranı! İstanbul barajlarındaki doluluk seviyesi yüzde kaç oldu? Yağışsız günler devam ediyor - 3. Resim

4 KASIM BARAJ DOLULUK ORANI

Kazandere Barajı: %1,76

Pabuçdere Barajı: %4,8

Ömerli Barajı: %18,08

Darlık Barajı: %33,64

Elmalı Barajı: %52,55

Terkos Barajı: %25,05

Alibey Barajı: %11,12

Büyükçekmece Barajı: %25,88

Sazlıdere Barajı: %23,2

Selahattin Demirtaş'tan, Bahçeli'nin tahliye çağrısına ilk cevap: Tabuları yıktı
