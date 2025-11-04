4 Kasım Baraj doluluk oranı! İstanbul barajlarındaki doluluk seviyesi yüzde kaç oldu? Yağışsız günler devam ediyor

Yağışların git gide azalmasıyla beraber İstanbul'daki barajlardaki su seviyeleri takip ediliyor. Kent genelinde bazı barajlardaki doluluk oranı gerilerken, bazı bölelerde ise seviyelerin sabit kaldığı gözlemleniyor. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 3 Kasım Pazartesi günü yüzde 22,54 olarak kaydedilmişti.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK SEVİYESİ YÜZDE KAÇ OLDU?

İSKİ tarafından paylaşılan son verilere göre, 4 Kasım 2025 itibarıyla İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 22,36 olarak paylaşıldı.

Düne kıyasla düşüş kaydedilen su seviyesi kritik seviyelere gelmeye devam ediyor. Geçen senelerde ise aynı tarihte baraj doluluk oranları şu şekilde kaydedilmişti;

3 Kasım 2025: %22,54

3 Kasım 2024: %31,15

3 Kasım 2023: %17,73

3 Kasım 2022: %40,02

3 Kasım 2021: %45,09

3 Kasım 2020: %29,59

3 Kasım 2019: %41,89

3 Kasım 2018: %49,74

3 Kasım 2017: %56,4

3 Kasım 2016: %37,67

3 Kasım 2015: %68,93

4 KASIM BARAJ DOLULUK ORANI

Kazandere Barajı: %1,76