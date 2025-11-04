Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uzak Şehir Kaya öldü mü, diziden ayrıldı mı? Gözler 37. bölüme çevrildi

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir 37.bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda, gözleri görmeyen Kaya'nın nereye gittiğini bilmeden yürürken kendini koca bir obruğun içinde bulur. Dizinin takipçileri, "Uzak Şehir Kaya öldü mü, diziden ayrıldı mı?" soruna cevap aramaya başladı.

Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Uzak Şehir dizisinde yeni bölüm merakla bekleniyor. Yayınlanan tanıtımda gözleri görmeyen Kaya'nın nereye gittiğini bilmeden yürürken koca bir obruğun içine düşmesi izleyicileri şoke etti.

Kaya'nın obrukta mahsur kaldığı sahneler, "Kaya ölecek mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Ecmel'in Boran'a giderek daha da yaklaştığı anlarda, Kaya'nın akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu.

Uzak Şehir 37.bölüm, hem Kaya'nın hayatta kalıp kalmayacağı hem de hikâyenin nasıl şekilleneceği açısından büyük bir heyecanla bekleniyor.

UZAK ŞEHİR KAYA ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILDI MI?

Uzak Şehir dizisinde Kaya karakterinin ayrıldığına dair resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin son tanıtımında gözleri görmeyen Kaya'nın nereye gittiğini bilmeden yürürken koca bir obruğa düşmesi dikkat çekti.

Uzak Şehir'in 37. tanıtımında izleyiciler "Kaya diziden ayrılıyor mu, ölecek mi?" sorularını merak ediyor. Ancak yapım ekibi ya da oyuncudan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Uzak Şehir'in 37.bölümünde Kaya'nın akıbeti netlik kazanacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

