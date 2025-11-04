Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uzak Şehir Sadakat Albora öldü mü, diziden ayrılacak mı? Gonca Cilasun'un akıbeti merak ediliyor

Uzak Şehir Sadakat Albora öldü mü, diziden ayrılacak mı? Gonca Cilasun'un akıbeti merak ediliyor

Uzak Şehir dizisinin son bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizide Sadakat Albora karakterinin Alya'yı korumak adına kendini siper ettiği sahne büyük ses getirdi. Duygusal anların yoğun olara yaşandığı dizide birçok izleyici, Sadakat Albora'nın vurulmasıyla beraber Gonca Cilasun'un diziden ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladı.

Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. 3 Kasım 2025 Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde yaşanan gelişmeler, özellikle Sadakat Albora'nın vurulduğu sahne büyük yankı uyandırdı.

Dizinin güçlü karakterlerinden biri olan Sadakat Albora'yı canlandıran Gonca Cilasun'un vurulma anından sonra dizideki akıbeti merak konusu haline geldi. İzleyiciler gözlerini "Uzak Şehir Sadakat Albora öldü mü, diziden ayrılacak mı?" sorusuna çevirdi.

UZAK ŞEHİR SADAKAT ALBORA ÖLDÜ MÜ?

Uzak Şehir, son bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Dizide Sadakat Albora karakterinin vurulma sahnesi büyük mertak uyandırırken, birçok izleyici Sadakat'in akıbeti hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

Sadakat Albora'nın öldüğü hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu kapsamda diziden ayrılacağı düşünülmemektedir.

GONCA CİLASUN AYRILIYOR MU?

Uzak Şehir dizisinde Sadakat Albora'yı oynayan Gonca Cilasun'un diziden ayrılacağına dair açıklama yapılmamıştır. Uzak Şehir'in Sadakat'ı Alya'nın önüne kendini siper ederek vurulması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Şu an için diziye devam edeceği düşünülen Sadakat karakterinin ilerleyen süreçte nasıl bir yol izleyeceği de izleyicileri heyecanlandırdı.

