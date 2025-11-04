Uzak Şehir 37.bölümde neler olacak? Ecmel ile Alya karşı karşıya!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Uzak Şehir, yayınlanan 36.bölümüyle bir kez daha reytinglerde zirveye çıktı. Güçlü senaryosu, dikkat çeken karakteriyle büyük beğeni toplayan dizi, yüksek sahneleriyle sosyal medyada uzun süre gündem oldu.

Dizinin final sahnesinde birçok soru işareti akıllarda yer alırken, gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi.

UZAK ŞEHİR 37.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uzak Şehir 37.bölümü, hikayenin gidişatını kökten değiştirecek bir gelişme yaşandı. Özellikle Kaya'nın görme yetisini tamamen kaybetmesi bölümün vurucu kısmıdır.

Albora ailesinde tüm dengeler altüst oluyor. Oğluyla beraber acıları göğüslemeye çalışan Alya, beklenmedik bir anda Cihan'ın geri dönüşüyle rahat bir nefes alıyor.

Uzak Şehir'in 37.bölümünde Ecmel, Alya’ya silahını doğrulttu. Kaya ise kaçmaya çalışırken dev bir obruğa düştü. Öte yandan Cihan ve ailesi üzerlerine kurulan bu büyük kumpastan kurtulmaya çalışırken, olaylar beklenmedik bir hâl alır.