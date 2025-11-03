3 Kasım bugün hangi diziler var? Pazartesi akşamı dizileri!

Haftanın ilk iş gününde akşam kuşağını değerlendirmek isteyen izleyiciler, bugün TV’de ne var sorusuna cevap arıyor. 3 Kasım Pazartesi yayın akışı açıklandı.

PAZARTESİ AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi akşamı ulusal kanallar farklı türlerde içeriklerle izleyicinin karşısına çıkıyor. Kanal D’de sevilen dizi Uzak Şehir yeni bölümüyle ekranlarda olurken, TRT 1’de Cennetin Çocukları izleyiciyle buluşuyor. Show TV ise Bereketli Topraklar ilk bölüm tekrarı ekranda yer alacak.

TV8’de ise MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü yer alarak yarışma severleri ekran karşısında toplayacak. 3 Kasım’da dizi ve program çeşitliliği ekranlarda geniş bir izleyici kitlesine hitap edecek.

UZAK ŞEHİR BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

3 Kasım Pazartesi günü Uzak Şehir dizisi Kanal D'de ekrana geliyor. 20.00'de başlayacak ve gece yarısına yakın bölüm sona erecek. Cihan ve Alya'nın hayatını alt üst eden olaylar yaşanırken Boran'ın iyileşip iyileşmediği bu bölüm ortaya çıkacak.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR?

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir 20.00’de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de yayınlanan Cennetin Çocukları ise saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek. MasterChef Türkiye ise yeni bölümüyle ekranda olacak.

3 KASIM BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

3 Kasım Pazartesi 20.00'de ekrana gelen diziler:

TRT 1: Cennetin Çocukları 8. bölüm

Kanal D: Uzak Şehir 36. bölüm

Star TV: Batman Kara Şövalye (film)

ATV: Kuruluş Orhan (tekrar)

Show TV: Bereketli Topraklar (tekrar)

NOW TV: Ben Onun Annesiyim (tekrar)

TV8: MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)