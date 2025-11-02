Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken senaryosuyla yeni sezona damga vuran Aynadaki Yabancı dizisinde gözler 6. bölüme çevrildi. ATV ekranlarının iddialı yapımı, cumartesi akşamları saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Dizinin başrollerini Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu üstleniyor.

İlk 5 bölümde Azra'nın geçmişine dair sırlar bir bir ortaya çıkarken, "Aynadaki Yabancı 6. bölüm yayınlandı mı, nereden izlenir?" soruları da aramalarda öne çıkıyor.

AYNADAKİ YABANCI 6. BÖLÜM YAYINLANDI MI, NEREDEN İZLENİR?

ATV'nin sevilen yeni sezon dizisi Aynadaki Yabancı'da 6. bölüm için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni bölümde de Azra'nın Defne kimliğiyle Emirhan'a karşı sürdürdüğü mücadele dikkat çekiyor.

Heyecanın katbekat arttığı dizide yeni bölümün 8 Kasım 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekranlara gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, Aynadaki Yabancı 6. bölüm fragmanı "Barış'la karımın arasında bir şey var mı?" başlığıyla dizinin resmi YouTube hesabı üzerinden yayınlandı.

AYNADAKİ YABANCI 6. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

AYNADAKİ YABANCI 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Defne, Azra olduğu zamanlara dair her şeyi hatırlamaya başlar. Neden böyle bir oyuna giriştiğini ve kızı için girdiği mücadeleyi artık hatırlar. Emirhan'dan kaçarak ondan kurtulamayacağını anlar.

Aksine kızının yanında kalır ve Emirhan'ı hapse gönderecek cep telefonunu bulmak için hareket eder. Böylece kızıyla birlikte yeni bir hayata başlayabilecektir.

Kızı için her türlü zorluğa katlanan Defne, Barış'ın artık hayatından uzaklaşması gerektiğini hisseder. Emirhan ise büyük bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır.

AYNADAKİ YABANCI KONUSU NE?

Yeni bir kimlik, yeni bir hayat ve asla tanınmayacak bir yüz… Aynadaki Yabancı, hikayesi bir masal gibi görünen Azra'nın hayatı bir kabusa dönüştükten sonra kendi kimliğini yeniden inşa etme mücadelesini konu ediniyor.

"Akıl unutur, kalp unutmaz" sloganıyla ekrana gelen Aynadaki Yabancı, bir annenin evladı için neleri göze alabileceğini çarpıcı bir senaryoyla ekranlara taşıyor.

AYNADAKİ YABANCI OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun paylaştığı Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncu kadrosunda Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar ve Sara Yılmaz gibi isimler yer alıyor.